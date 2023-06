Se conocieron los escalofriantes motivos de la separación entre Jorge Rial y Mariana Antoniale

Embed

"Fue una pelea que tuvieron en mi casa", le respondió la hija de Jorge a Ventura. "Me sorprendió. Si hubo alguien que la defendió siempre a Loly fui yo. A lo mejor le llegó una información cambiada de mí porque yo era el ogro. A lo mejor mucha gente creía que había decisiones que las tomaba yo. Y no las tomaba yo", se sinceró Luis.

"¿Con respecto a los trabajos?", quiso saber Cora Debarbieri. "Lo que digo es fácilmente comprobable con respecto a compromisos. Vayan a Atlántida, vayan a Paparazzi. Había una campaña de ropa y lencería, donde Loly había fotografiado y muy bien. Pero no salió, no una vez, varias veces. Y hubo una que hubo una pérdida no me acuerdo bien, no sé si llegaba al millón de mangos. La revista estaba cerrada con esa publicidad en la contratapa", contó.

Y siguió: "Yo recibo un llamado, del otro lado de la línea no entendían que yo no podía cambiar esa contratapa. Y dijeron: 'Te lo ordeno yo'. Llamo a la otra parte porque era una sociedad Paparazzi. Le digo: 'Mirá, me pasa esta situación tengo que cambiar la contrapa'. 'Vos estás loco te voy a echar a la mier...', me dijeron. Bueno, lo que me dicen es que se hacen responsables, que la van a pagar, cosa que no ocurrió o si ocurrió fue cuando yo ya no estaba".

"El tema es que esa contratapa, entre otras, fue levantada. Y digo: 'Vaya a saber lo que le llegó a Loly'", confesó Ventura.

Luis Ventura reveló el verdadero motivo del quiebre en la relación de Morena con Jorge Rial

La conductora del ciclo Karina Mazzoccole dijo a Ventura: “Hay mucha gente, como yo, que no sabe cuándo empezó este enfrentamiento tan potente entre Morena Rial y su padre”. Y él le contestó: “En la internación de ella. Yo estaba haciendo a la mañana Involucrados y recibo una llamada con un mensaje dramático, dejé el aire y salí corriendo y todo el mundo me preguntaba por qué me iba”.

“Me encontré con un cuadro en el que veía a una sola persona desolada, llorando, con sus venas cortadas y yo no sabía a quién llamar porque no tenía ningún número. Frente a ese cuadro, vino una ambulancia”, relató.

Y explicó: “Mantuve la comunicación, mientras esperaba un taxi que me lleve hasta donde estaba ella y le preguntaba si tenía algo para comer y esas cosas para ganar tiempo. Cuando llegué, no me dejaban pasar y le dije a un tipo ‘si no me dejás pasar, se puede morir una persona y te voy a hacer cargo a vos’. Ahí me metí en el ascensor y subí”.

Acto seguido, la panelista Cora Debarbieri le preguntó: "¿por qué te llama a vos y no a su papá?". Ventura contestó: “No lo sé. Yo no me puedo meter en la vida y espíritu de todas las personas, pero esas son las situaciones donde a mí me llaman y después me cargan de todas las consecuencias de lo que pasó”.