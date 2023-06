La inesperada definición de Luis Ventura sobre el vínculo que tiene con Jorge Rial: "Es un..."

Sobre las declaraciones de More, Rial se defendió: "Yo tuve que criar dos hijas solo, con mucho laburo y ahora que están grandes y tienen su vida no me tengo que estar preocupando, me preocupo lo mínimo indispensable pero ya no dependen de mí. Estoy en pareja pero no estoy casado, y yo me hago responsable de lo mío pero estoy en una etapa donde todo tiene que ser tranquilidad", comenzó.

Al ser consultado sobre su relación con Ventura, y también sobre si produciría contenido para el periodista, el novio de María del Mar Ramón definió: "No, hoy la producción mía va por el medio de los medios no tradicionales, estoy en otro rubro que no tiene nada que ver con esto. No necesita que lo produzca, se puede producir solo".

"Con él hoy no no hay vinculo pero sólo quiero, está todo bien. Él a veces dice cosas que uno dice 'gordo, por qué decís eso', pero como lo quiero, uno a veces dice cosas desde los sentimientos", señaló el ex Intrusos.

"Yo lo quiero al gordo. No hay manera que me enoje con él. Lo entiendo y si le tengo que decir algo se lo digo. Ya está", cerró el periodista que anunció que regresará a sus labores cuando se recupere ya que su vuelta a la radio y la tevé implica una importante carga horaria.

La firme respuesta de Luis Ventura a los dichos de Jorge Rial

De vuelta en el piso, y mirando a cámara, Luis Ventura le respondió: “Rial es un hijo más para mí. Más allá de la jerarquía que fue adquiriendo y todo... a lo mejor fue también por eso que en un momento molesté. Yo nunca le mentí" dijo luego de la entrevista y sumó que "eso a lo mejor, a él le dolía".

Sobre la relación de Rial con sus hijas, fue tajante: "yo sufrí, estuve, empuje y ocupe espacio vacíos", haciendo clara referencia a al rol que tuvo que ocupar Luis en situaciones como la internación de More y muchas más.

“El comedido siempre se lleva la peor parte, el que quiere arreglar cosas que no son propias y que tienen que ver con otras personas, entonces Romina (Pereiro, ex mujer de Rial) lo que quiso hacer fue emparchar, arreglar, y justo fue a llamar... no sé si era el teléfono equivocado, porque escuchó a lo mejor cosas... yo del otro lado le di la devolución que le hubiera dado a cualquiera que venga a pedirme cuál es la solución y yo le dije cuál era la solución”, cerró haciendo referencia a un llamado telefónico que mantuvo con la ex pareja del conductor.