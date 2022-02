Se conoció el nombre del reemplazante de Sergio Lapegüe

luis-otero.jpg

Así, el mismo día que se oficializó la salida de Sergio Lapegüe de la conducción de NotiTrece, el noticiero central de El Trece presentó a Luis Otero como nuevo conductor del noticiero del mediodía... muy pronto, junto a Silvia Martínez Cassina. De esta manera, sobre el final de Telenoche Diego Leuco y Luciana Geuna le dieron la bienvenida en el piso al histórico periodista. “Estoy volviendo a un ciclo nuevo, a un desafío nuevo, a un trabajo que ya conozco bastante, pero con un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía de eltrece”, anunció Otero.

Al tiempo que, entre otras cosas, reconoció "Esta nueva oportunidad no la esperaba, de ninguna manera. Porque, cuando uno se va de un lugar, por ahí la vida no te da la oportunidad de volver. Por eso, esta nueva oportunidad me agarra con unos cuantos años de profesión y con un aprendizaje enorme, por estos tres años de conocimiento intensivo de la realidad política argentina, que algún día contaremos en profundidad. Les digo que da para escribir un libro”.

Sergio Lapegüe se decidió y deja uno de sus tres programas

Ya en noviembre del año pasado, en una nota con PrimiciasYa.com, Sergio Lapegüe sorprendió a todos con un importante anuncio. "El año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar, pero no lo puedo decir todavía", anticipaba el conductor de TN y El Trece.

En tanto a comienzos de diciembre de 2021 en Intrusos, Rodrigo Lussich precisó que el periodista dejaría su puesto en NotiTrece, el noticiero de de los mediodías en la pantalla de El Trece.

"Renunció a uno de sus trabajos. ¿De dónde se va Lapegue? Del noticiero del mediodía de El Trece", detalló Lussich.

Y agregó: "Se va del noti del mediodía en 2022, pero seguirá en la mañana de TN junto a Roxy Vázquez y, por la tarde, en la radio, en Atardecer de un día agitado, por La 100", detalló el conductor de Intrusos.