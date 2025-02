Se conoció la exorbitante cifra que pide Morena Rial por publicidad en sus redes sociales

“Pide 24 millones por un combo, y si o si tenes que contratar tres meses su servicio. Pide 2 millones de pesos la historia dentro del combo que es si o si una historia por semana durante los tres meses”, aseguró Pepe Ochoa.

Acto seguido, mostraron en pantalla una captura donde un usuario le pedía un presupuesto por publicidad y ella contestaba con dichos números.

"Hola. Tenemos una promoción exclusiva de 2 millones semanales, contrato mínimo de 3 meses (se publica en ambas cuentas). Sino por una storie $350.000", fue la respuesta que dio la influencer.

presupuesto Morena Rial

El filoso reclamo de Morena a Jorge Rial luego de quedar en libertad: "Todavía no..."

Desde su excarcelación el pasado 13 de febrero, Morena Rial se mostró en distintas ocasiones ante la prensa y en un una nota con LAM (América) hizo una inesperada declaración acerca de la relación actual con su padre.

Lo cierto es que la relación de Morena con Jorge a lo largo de los años pasó por muchos altibajos pero parecía que este escandaloso episodio, y la preocupación por su hija, habría vuelto a unirlos.

Sin embargo, la influencer sorprendió al hacerle un contundente reproche a su padre durante la nota acerca de su situación.

“Todavía no hablamos del tema sinceramente. No nos sentamos porque él está muy ocupado con lo que está pasando en el país”, mencionó algo irónica exponiendo que el conductor aun no tuvo tiempo para ella.

Cabe destacar, que el día de la detención de Morena, Jorge se refirió al tema en su programa y admitió: "Ella me dijo que lo hizo porque no tenía otra cosa que hacer, laburar. Me indignó. Esa excusa no se la voy a aceptar nunca. No quiero que tenga privilegios, pero obviamente no la voy a abandonar".