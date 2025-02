Filtran durísimos chats de los vecinos de Morena Rial antes de declararla "persona no grata"

“No la quieren porque gritaban y rompían mesas con Matías. Eran violentos y después empezaban a contar que More hacía entrar personas que a la gente no le interesaba. Cuando vieron que More estaba detenida empezaron a cambiar muchas cosas y cuestiones que pasaban dentro del complejo”, señaló Pepe Ochoa.

Y luego se leyó lo que decía el chat interno: “Hola vecinos, buenas tardes. Como sabrán el complejo tiene departamentos temporarios y hay mucha gente que circula que no conocemos y otros que lamentablemente tienen un historial delictivo que los precede, como es el caso de Morena Rial que desde hace un tiempo vive acá y hoy está nuevamente detenida por robos reiterados”.

“No es mi intención escrachar a nadie, pero me preocupa que en un complejo familiar tengamos vecinos de dudosa reputación, y hay personas que dudan en dejar su departamento solo por miedo a lo que puede suceder", continuó observando esta persona.

Y propone al respecto: "¿Les parece que hagamos una nota urgente a la administración para que se ocupen de revisar quiénes viven en nuestras torres? Me parece importante actuar con urgencia y sentido común".

A lo que otro de los vecinos aportó: "Antes de que viva Morena Rial en el complejo ya había desvalijado, litaralmente, un depto, ya convivimos con los ladrones hace tiempo".

“No sabía que Morena Rial vivía acá. Tampoco va a robar en su propia casa. ¿No es un poco exagerado?”, plantó postura otro de los que viven allí sobre la presencia de Morena Rial.

"Ya la han sacado de todos los barrios donde vivió por robo o por hacer entrar amigos con esos fines. Solo cuento lo que ya pasó", comentó otro vecino. Otros en tanto desconocían de la presencia de Morena Rial y hasta respondían con stickers con su cara.

La importante decisión que tomó Morena Rial y que podría afectar su situación judicial

Morena Rial se mostró nuevamente ante las cámaras luego obtener su libertad, habló con LAM, América Tv, acerca de sus planes a futuro, y sorprendió con una llamativa decisión.

"¿Estás buscando lugar para mudarte, vas a seguir con Rocío?", le preguntó el movilero del programa luego de los rumores que señalaban esta posibilidad.

Lo cierto es que actualmente la influencer convive con su hermana en un departamento de Colegiales que fue aprobado por la Justicia para su excarcelación.

"Seguramente me mude. No sé qué voy a hacer todavía”, confirmó Morena exponiendo sus planes de cambiar de domicilio aunque sin dar detalles acerca de la zona que tiene en mente.

Dada su situación legal, esta decisión llamó fuertemente la atención ya que el hecho de estar viviendo con su hermana en dicho domicilio tiene que ver con las condiciones que pusieron la fiscalía y el juzgado para dejarla en libertad.