Las fotos del cumple de Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, con la sorpresiva presencia de Migueles

Desde su cuenta en Instagram, Wanda Nara compartió un emotivo mensaje donde también mencionó a Maxi López expresando sus sentimientos por el cumpleaños de su hijo Valentino.

"Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas, que afortunados somos de tenerte y que grande es la bendición de ser tus papás, sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte sos el ser más increíble que existe el hijo y el hermano que cualquiera quisiera tener", indicó con emoción.

Y finalizó: "Por que tenes valores que no existen y nos enseña tanto a todos. Este año nos tocó pasar algo fuerte pero por suerte estuvimos juntos. La vida tiene esas cosas, pero todo te hace más fuerte. Feliz cumple @officialvalentino.lopez te amamos".

El reclamo de Wanda Nara por un costoso regalo y la firme respuesta de Maxi López

Wanda Nara se quejó al aire en MasterChef Celebrity (Telefe) por un obsequio que no recibió de su ex en Navidad y Maxi López retrucó contando si recibió algún regalo de su ex.

“No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes. Lo tenés en la valija, bueno buscalo”, le dijo con una sonrisa pícara la conductora al ex futbolista mientras charlaban en su espacio de elaboración de plato.

Sin embargo, después en charla grupa con Emilia Attias, Sofía Gonet, Agustín Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López confesó qué pasó con ese regalo y si Wanda le obsequió algo.

"¿Cuántos regalos de Navidad tengo que hacer? ¿Cuántos regalos hiciste? Uno en Suiza y basta. Me reclaman de nuevo acá", remarcó López ante este tema.

“¿Pero a vos te hacen regalo de Navidad?”, le consultó la actriz y ex Casi Ángeles, a lo que el ex futbolista contestó firme: “Cero", y agregó al instante: "Esta y los últimos veinte años, nunca nada”.

“Pero qué querían, un regalo de Navidad o para quién. Pero qué querías, un diamante. ¿Quién lo quería? Ah, Wanda. Yo compré el diamante. No…”, observó el actor Miguel Ángel Rodríguez.

Y el padre de Elle y Lando aclaró que el obsequio en cuestión era para su esposa Daniela Christiansson y no para la conductora: “Pero para la sueca. No para Wanda Solange”.

En ese sentido, Maxi justificó su accionar con un filoso palito por el pasado: “Pero yo le regalé muchos diamantes. Pará, diamantes, casas, coches... La nafta ya se bajó, ya está”, sentenció.