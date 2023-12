Se conoció una foto íntima de Susana Giménez y Carlos Monzón que se hizo viral

En las últimas horas, en las redes sociales se conoció una foto erótica de Susana Giménez con Carlos Monzón, que no tardó en hacerse viral. La imagen la subió a su cuenta de Instagram, Lorna, la fan número uno de la figura de Telefe.

La conductora y el boxeador eran una pareja explosiva, pero el vínculo terminó por la violencia que él ejercía con ella. La diva confesó que el ídolo se transformaba cuando tomaba alcohol y que podría ver terminado como Alicia Muñiz.

image.png

La sincera y cruda opinión de Susana Giménez sobre Fátima Florez como Primera Dama

Claramente, allá por agosto pasado tras las PASO, fue todo un bombazo la noticia del romance de Fátima Florez con el por entonces candidato presidencial Javier Milei. Hace unos días, en las horas previas a la asunción del economista, Susana Giménez opinó sin filtro del nuevo rol que tendrá la humorista.

Desde un móvil con LAM (América TV), en un primer momento la diva argentina repasó junto a Ángel de Brito su despedida de los escenarios de la mano de la comedia Piel de judas que presentará en Punta del Este este verano.

En tanto, fue inevitable que saliera en la charla la figura de Fátima quien trabajó en el programa de la icónica conductora televisiva en los famosos sketches del ciclo de Telefe con sus diversos personajes, incluso la mismísima Susana.

Susana Giménez y Fátima Florez .jpg

Así, tras expresar abiertamente que votó primero a Patricia Bullrich y luego a Javier Milei en el balotaje, Susana Giménez fue tajante cuando el conductor le pidió su opinión sobre el nuevo rol de la humorista en calidad de Primera Dama argentina.

"Ha venido a mi programa muchas veces. Siempre que iba era un éxito. Me preguntaron que si me gustaba como Primera Dama y dije que no. Se tiene que vestir de otra manera y va a extrañar mucho el medio", concluyó sincera y fiel a su estilo directo sin eufemismos.