Susana Giménez reveló a quién votará en las próximas elecciones: "Siempre..."

Acto seguido, confesó: “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”.

Ahí le consultaron a cuál de los dos precandidatos a presidente eligiría, si a Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. La diva de los teléfonos opinó: “Confío mucho en los dos candidatos. Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”.

En otra parte de la entrevista, le preguntaron a la conductora qué aspectos eran los que más le preocupan del país, y ella respondió: “Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”.

La actriz también opinó de la política de Uruguay, país en el que reside. “Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla”, sostuvo.

Susana Giménez se sumó al furor por Barbie con una increíble foto

El estreno de la película Barbie en la Argentina protagonizada por Margot Robbie en el rol de la famosa muñeca y Ryan Gosling como Ken causó una gran expectativa y respuesta del público en las primeras semanas en cartel.

En este sentido, quien se sumó al furor del filme dirigido por Greta Gerwig fue Susana Giménez con una curiosa foto que compartió en sus historias de Instagram.

La conductora se enganchó con la tendencia de transformar su imagen en la de Barbie con la app de Inteligencia Artificial que permite transformar a cualquier persona en la muñeca o Ken a partir de una foto.

Susana, quien últimamente se muestra cada vez más activa desde la virtualidad, compartió el resultado en sus historias de Instagram luego de utilizar el popular filtro y sorprendió a sus seguidores con el revelador resultado del montaje de la imagen.