Se enojó Gran Hermano y hubo una durísima sanción para Luca y Lourdes: "No podrán..."

Más tarde, en medio de la gala, el ojo que todo lo ve se comunicó con los concursantes y les informó: "Hoy se escuchó un grito proveniente del exterior tras lo cual se activó el protocolo correspondiente".

"Como saben dicho protocolo obliga a los participantes a ingresar rápidamente al interior de la casa y a no hablar u omitir opinión sobre el mensaje escuchado. No obstante, hubo dos personas que desobedecieron una de estas reglas y hablaron sobre el grito con algunos compañeros. Me refiero a Luca y Lourdes", siguió.

"Todos saben que las normas sobre esta u otras cuestiones están para cumplirse. Quienes decidan infringir las disposiciones que rigen en mi casa recibirán las sanciones pertinentes. Por lo tanto, debido a esta infracción les comunico a ambos que he tomado esta decisión. Luca, Lourdes: no podrán jugar esta noche por la prueba del liderazgo. Ninguno de los dos podrá ser líder esta semana y queda fuera de esta prueba", reveló.

La romántica declaración de amor de Renato a Rosina en Gran Hermano 2024: "Que sepa..."

Este domingo, en la gala de eliminación de Gran Hermano 2024 (Telefe), el participante Renato Rossini le declaró su amor a la exjugadora de la temporada anterior, Rosina Beltrán.

En pleno aire, el peruano volvió a mostrar la piedrita que le dio la misteriosa mujer y el conductor Santiago del Moro le preguntó sin vueltas: "Somos todos grandes, ¿de quién es la piedrita esa?".

"Es que no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema", le respondió Renato. "Bueno, pero eso es problema de ella, ¿es como un amulato'", siguió el presentador.

"La piedrita tiene dueña, es una dueña muy linda. Puedo tirar pistas: su nombre empieza con R y termina con A", dijo el participante. "Ayyyyy, ya sé quién es", gritó emocionada Selva Pérez. "Es del otro lado del charco", sumó la rubia entusiasmada.

"¿Están de novios?", le consultó Del Moro. "Nos estamos conociendo. Pero que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volver a verla pronto", expresó Renato.

"Bueno, no tan pronto", dijo entre risas pensando en la competencia.