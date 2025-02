A Martina de Gran Hermano 2024 le ocultaron una terrible noticia del afuera y hay polémica

"Después, más allá de lo que digan los chicos, hay una decisión de la familia", remarcó el periodista y reveló: "En este caso falleció la abuela de Martina (Pereyra)".

Acto seguido, Fefe Bongiorno detalló: "Yo hablé con Delfina, su hermana, el fin de semana. Me lo confirmó. Hablamos un poco de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle información, no solo era imposible revertir la situación, porque obviamente no hay nada que hacer, sino que también podría traerle un estrés adicional".

Ahí, Yanina Latorre fulminó la decisión de la familia de la jugadora: "Un hecho tan frívolo como una participación en la casa de Gran Hermano, que no te avisen la muerte de una abuela y encima es una abuela participativa en la vida, creo yo me muero".

"Murió", conmoción total por la dolorosa noticia que golpea a Gran Hermano

Este lunes, desde las redes sociales, Ángel de Brito dio a conocer una fuerte acusación en contra de la producción de Gran Hermano 2024, la cual sorprendió a miles de fanáticos del reality de Telefe.

De acuerdo a lo que inidicó en una historia de Instagram, el conductor de LAM dijo: “Polémica en GH: murió la abuela de un participante y no se lo dijeron por decisión de la familia”, situación que generó revuelo entre los seguidores del programa.

Varios usuarios de las redes comenzaron a debatir al respecto de lo sucedido, enfocándose principalmente en los límites del aislamiento a los participantes en cuestiones tan delicadas como la familia.

Habrá que esperar y ver si esta noche durante el debate de GH, Santiago del Moro realiza alguna aclaración sobre este tema tan difícil.