Se filtró la tremenda interna entre Rodrigo de Paul y el Principito Sosa por Camila Homs: el contundente motivo

Al tiempo que el conductor se excusó aclarando que no podía dar más detalles del tema "por una cuestión legal". No obstante, reveló que "parece que José Sosa dice, ‘sí, no, blanco o negro’, y a de Paul le cae para el orto".

Cabe recodar que tan afianzada está la relación entre Camila y Sosa, que en varias oportunidades incluso ya se habló de un posible embarazo. Y si bien por el momento no ha sido más que un rumor, probablemente en un futuro no muy lejano sellen su amor con un hijo en común.

La sorpresiva revelación de Camila Homs sobre su relación con José Sosa ¿se agranda la familia?

A principios del año pasado la modelo Camila Homs blanqueó su romance con el futbolista José Sosa y desde aquel momento se muestran cada vez más enamorados en sus redes sociales.

Ambos se apoyan mutuamente en todos su logros profesionales y en el ultimo tiempo dieron un importante paso en su relación. Decidieron apostar a la convivencia, y muy contenta con los resultados, Camila habló con Mañanísima (El Trece) acerca de esta nueva etapa.

“Me gusta mucho bancarlo en su trabajo. Estoy contenta de compartir con él ya dos copas en menos de un año. Increíble y muy contentos”, comenzó diciendo en la nota.

Y resaltó: “La relación por suerte súper bien, él es una persona hermosa, Como siempre digo y uno de los mejores hombres que me ha tocado conocer. Estamos muy felices y enamorados”.

Así las cosas, se refirió al tema de la convivencia y sostuvo: “Hace un tiempo ya que estamos viviendo juntos. Estamos bien así y re felices. Yo me llevo muy bien con sus nenas y él con mis hijos, está todo bien, bien ensamblado”.

Fue ahí cuando el notero decidió preguntar por la posibilidad de un hijo juntos y Homs sorprendió con su respuesta. “Sí, nos gustaría, si. Pero seguro más adelante”, confesó.