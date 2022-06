Se filtró un explosivo chat entre Emily Lucius y Locho Loccisano:  "Espero que no sea nada grave"

“Hoy me dijo mi viejo que tuviste un problema y unos comentarios en Instagram. Ni él sabía bien. Espero que no sea nada grave. Yo salí y vi algunas imágenes que me pusieron mal. Es difícil lo que vivimos creo que necesitamos tiempo”, leyó a panelista del ciclo de América TV, tal como lo escribió Loccisano.

Luego siguió con la preocupación que compartió la hermana de Belu Lucius: “La estamos pasando todos horrible cuando jamás hice bullying”.

Y agregó: “Tu fandom no solo nos agrede de una forma inimaginable, violenta y sistemática, sino que fue a desplegar su odio a todas las empresas con las que trabajamos. Jamás te hice algo, jamás te insulté ni te falté el respeto para merecer todo esto de tu grupo de fans”.

Por último, Locho intentó tranquilizar a su excompañera: “Ya me encargué de subir un comunicado y mandé un mensaje a todas las cuentas fandom para que paren de escribir locuras. Contá conmigo para lo que necesites y si alguien te amenaza o algo, yo le escribo a esa cuenta. Voy a parar esta locura; lejos de fomentarla, voy a ponerle un freno”.

Cuándo se verá la final de El hotel de los famosos

Si bien la final se grabó el pasado jueves 9 de junio, recién se conocerán los triunfadores a finales de julio, cuando se emitirá el último capítulo por la pantalla del Trece.

También se informó que Pampita, la conductora del ciclo, se tomará vacaciones durante julio por lo que los programas finales ya estarán preparados.