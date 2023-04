Se filtró un tremendo audio de Romina Pereiro furiosa con una mujer que le escribió a Jorge Rial

Al ser consultada al respecto, Pereiro desmintió haber tenido algún conflicto con Rial. “Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación”, respondió en una nota con Pronto.

Pese a la palabra de la nutricionista, este martes en LAM (América TV), Yanina Latorre pasó al aire un audio, en el cual se escucha a la panelista de Ariel en su salsa sacada con una mujer, que le escribió al conductor.

"Una productora le escribe a Jorge. Él le responde, Romina agarra el teléfono y le dice esto a la productora", anunció la angelita para luego compartir la polémica grabación.

"Mariana, tengo los hue... al plato. No me rompan las pel... ¿Pueden salir de mi vida? Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco. Por favor, si no la llamas más", le dice Rial a esa mujer, pero, de inmediato, la nutricionista toma el celular y agrega: "Un besito Mariana, ¡hacé tu vida!".

Romina Pereiro reveló el dolor que vivió tras la separación de Jorge Rial: "Te sentís frustrado"

Romina Pereiro habló como nunca antes de su divorcio de Jorge Rial. A corazón abierto, la nutricionista afirmó que durante su separación del conductor y periodista la pasó muy mal.

Principalmente, porque su ruptura escaló a los medios y a diario se encontraba con información de todo tipo sobre el duro momento que le tocaba vivir.

"Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego", señaló Romina en una nota con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”, agregó.

"Cuando te separás estás triste, te sentís frustrado y viene una etapa lógica de duelo que hay que transitarla. Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas", indicó.

Por último, Romina Pereiro dijo: "También en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo".