Se filtró una llamativa foto de la China Suárez en su casa que anticipaba su separación de Rusherking

Mediante dos capturas de fotos de la actriz, la panelista de Telefe detectó que en la casa de la ex Casi Ángeles faltarían las gorrasque le pertenecerían al músico.

China Suárez

El dolor de la China Suárez al anunciar su separación con Rusherking

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, manifestó en sus redes la actriz.

El posteo tuvo una gran repercusión y los seguidores de la ex Casi Ángeles se mostraron muy tristes por la noticia. “Es la primera vez que pone algo así después de una ruptura, ¿qué habrá pasado?”, “Chinita, no queremos que sufras”, “no quería creerlo, espero que lo transiten de la mejor manera posible”, y “qué pena que no haya funcionado una pareja tan bonita”, fueron algunos de los mensajes.