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Escándalo en Gran Hermano: el alarmante grito del exterior contra Andrea del Boca que causó conmoción

Un grito desde el exterior dirigido a Andrea del Boca sacudió este martes Gran Hermano Generación Dorada.

31 mar 2026, 15:53
Andrea del Boca
Andrea del Boca

Los gritos que llegan desde el exterior se han convertido en un clásico dentro de Gran Hermano. Son parte del show y cumplen un rol clave: generan tensión, incertidumbre y hasta miedo entre los participantes, que permanecen aislados y sin contacto con el mundo real.

En las últimas horas, un nuevo episodio volvió a alterar la "calma" de la casa. Mientras los jugadores regresaban al interior, se escuchó con claridad un mensaje dirigido a Andrea del Boca: “Andrea chorra”, gritaron desde afuera.

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El grito no pasó desapercibido, sobre todo porque la actriz estuvo envuelta en una causa judicial que tuvo gran repercusión mediática. La actriz había sido acusada de presunta defraudación al Estado por la financiación de la telenovela Mamá Corazón en 2015, realizada con fondos públicos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La fiscalía llegó a pedir tres años y medio de prisión, pero finalmente, en septiembre del año pasado, la Justicia la absolvió.

La aparición de este grito dentro del reality vuelve a poner sobre la mesa cómo el afuera logra colarse en la dinámica del programa, instalando temas sensibles que repercuten tanto en los participantes como en la audiencia.

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Cuál fue la firme opinión del cuñado de Andrea del Boca sobre su participación en Gran Hermano

Andrea del Boca se consolidó como una de las figuras más relevantes de la edición dorada de Gran Hermano que emite Telefe. Con el correr de los días, fue dejando en claro su personalidad y también la extensa trayectoria actoral que la respalda.

Tras una fuerte discusión con Sol por la comida dentro de la casa, donde intentaron minimizarla por su pasado en las telenovelas, su cuñado Enrique Torres -autor de gran parte de los clásicos que ella protagonizó- salió públicamente a defenderla. No solo respaldó a la actriz, sino también al género televisivo que la convirtió en un ícono.

Con un extenso mensaje en redes sociales, Torres, periodista, guionista y productor, ofreció una verdadera lección sobre las soap operas. Incluso citó al filósofo y escritor italiano Umberto Eco para remarcar la relevancia cultural de este tipo de ficciones.

En ese marco, el autor fue entrevistado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV). Allí, a través de una videollamada, habló sobre las versiones de distanciamiento familiar y también sobre la participación de Andrea en el reality. Pallares fue directo: "Acá en Argentina se dice que ustedes están distanciados y que no querían tener ningún tipo de vínculo con Andrea". La respuesta de Torres fue clara: "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires".

Luego, desmintió cualquier tipo de conflicto: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".

Torres también aclaró que convive desde hace casi 43 años con Anabella, hermana de Andrea, y que junto a ella y su hermano Adrián están unidos y atentos al cuidado de su madre.

De esta manera, desestimó las versiones que señalaban que la actriz reclamaba que toda la responsabilidad recaía sobre ella. "Son muy unidos", afirmó con serenidad, cerrando cualquier especulación sobre conflictos familiares.

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