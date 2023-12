La razón por la que Nenu López mintió sobre el inicio de su relación con Martín Salwe: "Nos habíamos..."

“Nos habíamos dado un beso y yo sabía que en el streaming lo sabían, y sabiendo cómo es Marcelo (Tinelli) lo iban a exagerar. Porque Marcelo ya me tiró: ‘¿Cuándo los hijos?’”, comenzó explicando Nenu.

Y bromeó: “Sabía que lo iban a exagerar, y en el streaming lo cuentan, y yo tenía miedo de que dijeran que yo ya estaba saliendo con él ¡Se me quemaban los chongos!”.

Más adelante, la bailarina aseguró: “Fuera de eso no quería quedar como que estaba conociendo a alguien, y que salía con otro, y que a la vez me ponía de novia al toque. No fue una estrategia. Es más, cuando Marcelo me dice que yo iba a bailar con él, me enteré en vivo”.

El comprometedor chat de Nenu López que demostraría su mentira con Martín Salwe

Históricamente en todas las ediciones del Bailando se han formado muchas parejas, tales como la de Pedro Alfonso y Paula Chaves o Denise Dumas y Campi. Y este año, una de ellas es la de Martín Salwe con su actual bailarina Nenu López.

Lo cierto es que tras comenzar el certamen de baile en la pantalla de América TV junto a Milett Figueroa, Salwe cambió de bailarina y convocó a Nenu López, bailarina del staff, con quien inició un explosivo romance.

Y si bien los chicos se muestran muy cariñosos frente a las cámaras, en las últimas horas se viralizaron escandalosos chats de Nenu donde ella misma daría a entender que el noviazgo es falso. En realidad, todo empezó por el cruce de Martín con Coti Romero en la pista, donde él la acusó de "inventar cosas para que hablen de ella". Pero la correntina no se quedó atrás y afirmó que su relación con la bailarina era una farsa.

Así las cosas, la cuenta de Twitter de LAM (América TV) compartió una captura de WhatsApp, en la que Nenu López alerta a alguien sobre la realidad de su vínculo con el locutor. “Y escuchá, Mariano de la Canal o Salwe van a armar amorío conmigo porque el chabón no tiene previa”, puede leerse en el mensaje de la bailarina.

Al tiempo que agrega: “Te aviso porque van a decir que chapamos, pero nada que ver. Y en mis historias, Mariano dice que me vio con alguien”. En tanto, la persona con la intercambia los mensajes le responde: “Está bien que me lo digas, me gusta tenerlo en cuenta para poder cambiarlo. Tranquila, es tu trabajo”.