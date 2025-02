Se reveló la verdad detrás del angustiante posteo de Morena Rial en el que habló de abandono

“Esta es una información de último minuto que tiene que ver con la separación de Morena Rial con Matías Ogas. Una separación que era anunciada porque la verdad es que él, desde el minuto uno que Morena cae detenida, no la llama ni se ocupa de ella”, confió el periodista de América.

Fue allí que Záffora detalló: “Y Morena publicó una historia que es dedicada a este chico, al padre de Amadeo, que dice ‘Me abandonaron en mi peor momento, y eso jamás, jamás se me va a olvidar’. ¿Qué es lo que Morena más le molestó? Que Matías no sepa cuál era su situación procesal, cómo estaba. Porque cuando a Matías le preguntan, el creyó que ella estaba en un penal. Y él automáticamente, con esta versión que tenía orden de captura, se va de Buenos Aires a Córdoba”.

“Él está en Buenos Aires viviendo en un departamento de San Telmo, donde Morena es de alguna manera detenida. Él se escapa, se va a Córdoba, vuelve con su familia y no tiene pensado volver de Córdoba. Se asustó. La relación ya está terminada”, concluyó entonces el integrante del ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

El preocupante mensaje que compartió Morena Rial en las redes: "Me abandonaron..."

Morena Rial recibió la excarcelación luego de estar más de una semana detenida en una comisaría de San Isidro por el robo a una casa en Villa Adelina ocurrido a mediados de enero.

La joven fijó domicilio en el departamento de su hermana Rocío donde se instaló con su bebé Amadeo y ya retomó a pleno su actividad en las redes sociales.

Primero, a través de un video, compartió un fragmento de la canción Dándote vida de Vico C donde en la letra daba muestras de no olvidar a quienes le soltaron la mano durante su detención.

morena rial mensaje a quienes la abandaron en su peor momento.jpg

“Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas...”, decía la letra del tema que eligió.

Ahora, la hija de Jorge Rial fue más clara y lanzó un directo mensaje desde sus historias de Instagram apuntando contra quienes la dejaron sola en ese momento bisagra en su vida.

"Me abandonaron en mi peor momento, y eso jamás, jamás se me va a olvidar", expresó fuerte Morena Rial desde sus historias de Instagram en un mensaje con un fondo negro y los emojis de silencio y un beso, sin mencionar ningún nombre en particular pero dejando en claro su sentimiento.

Horas después se supo que estaba dirigido a su ahora expareja y padre de su bebé Amadeo, Matías Ogas.