Morena Rial, por primera vez ante las cámaras tras recuperar su libertad: "Estamos esperando..."

Luego, salió al aire de palabra de Morena, en su primera salida a la calle. “Fui a hacer unas compras, no estoy paseando porque sino después hablan…Me fui al supermercado”, comenzó diciendo.

"Estoy bien, estoy con mi hijo, no puedo dar muchas declaraciones, pero bueno, lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se puedan solucionar un poco las cosas, es todo muy reciente", aseguró.

Morena Rial en DDM

En cuanto a Alan Cañate, señaló: "No tiene nada que ver, y yo lo dije en todo momento. Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. No se lo deseo a nadie. Le pedí muchas disculpas a él porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero bueno, nada. En sí, está todo bien con él, me perdonó y es lo que importa”.

Por ultimo, habló acerca de su familia y contó cómo estaba el vínculo con su hermana y la relación con Matías Ogas, padre de su segundo hijo Amadeo.

“Con mi hermana, todo bien. Y con Matías también está todo bien, es el papá de mi hijo y lo ve por videollamada. Esta es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó”, reconoció.

Morena Rial sorprendió al hablar de sus proyectos laborales luego de la excarcelación

El pasado jueves Morena Rial obtuvo la excarcelación ordinaria luego de una semana detenida en la Comisaría N°7 de San Isidro por participar de un robo a una propiedad en Villa Adelina.

Actualmente, la joven se encuentra viviendo en el barrio de Colegiales donde está ubicado el departamento de su hermana de Rocío y desde allí volvió a las redes sociales y aprovechó para interactuar con sus seguidores.

A través de ese medio, un usuario le consultó acerca de sus planes de trabajo para futuro el y lo cierto es que la hija de Jorge Rial sorprendió con su respuesta al nombrar proyectos televisivos.

"¿Vas a trabajar?", fue la consulta que le llegó en la cajita de preguntas de Instagram dado que hay una gran expectativa en el rumbo que tomará la vida de la joven luego de este escandaloso episodio.

En tanto, muy segura de sus planes, Morena reveló: "Se vienen nuevos proyectos! Hay varias propuestas televisivas que estoy analizando".

Así, la mediática dejó en claro sus ganas de comenzar por un nuevo camino y que ya recibió propuestas para que esto se concrete en la pantalla chica.