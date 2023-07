Se supo cómo fue que la hija de Rodrigo de Paul se enteró de la  crisis de su papá con Tini Stoessel

Paula Varela sobre la crisis de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel - captura Socios del espectáculo.jpg

Según también Paula Varela, la nena, que vive en Argentina con su mamá si bien viaja varias veces al año a visitar a su papá, es fan de Tini con quien se llevó a las mil maravillas desde el primer momento que la conoció.

"En estos días la nena habló con el papá y claro, le pidió hablar con ella como hace siempre. Pero bueno, él le tuvo que explicar que Tini no estaba. Eso un día, pero a los días siguientes parece que ya no hubo manera de esconder que algo pasaba", reveló la periodista quien se mantiene firme en asegurar las crisis y posible ruptura definitiva de la pareja.

Tini Stoessel se distanciará de Rodrigo de Paul tras los rumores de separación: los detalles

Esta semana, se dijo que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían separados. Según la periodista Paula Varela, la pareja se habría dado cuenta de que sus estilos de vida son muy diferentes.

“Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Si no que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”, dijo al aire de ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad).

Luego, sumó: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Y en las últimas horas, Ángel de Brito apareció en las redes para desmentir la ruptura del futbolista y la cantante. “De la boca de los protagonistas: no están separados”, escribió en su cuenta personal de Twitter el conductor de LAM (América) dando a entender que habló con los protagonistas.

Además, reveló qué estaban haciendo ambos cuando se enteraron de los rumores de separación: “Estaban tomando mate, tranquilos, mientras leían los rumores”.

Por último en una historia de Instagram, Ángel reveló cuáles son los próximos planes de La Triple T. “No está separada de su novio. Tini hoy se va a Ibiza con sus amigas, pero vuelve mañana porque tiene que viajar a Brasil a filmar un video”, cerró.