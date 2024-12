Se supo cuál fue la versión de la China Suárez sobre el escándalo con Pampita en el motorhome

China Suárez - conversación con Wanda sobre Pampita.jpg

De acuerdo a la versión de Eugenia, Pampita quiso matarla. “Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. (...) A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”, puede leerse.

Eugenia, que nuevamente está envuelta en rumores de romance con Mauro Icardi y desde hace tres años se ganó a Nara como enemiga, allá por 2015 disparó contra Pampita asegurando que era mala persona. “Luciana (amiga de Pampita) estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, pero que es su amiga y que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre. Cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve”, le aseguraba tambián la China a Wanda sobre Ardohain, antes de que explotase el Wandagate.

China Suárez convesación con Wanda sobre Pampita 1.jpeg

La embestida de la China Suárez contra Wanda Nara por sus dichos con Susana Giménez e involucrarla a Mauro Icardi

En el programa de Susana Giménez, Wanda Nara habló como nunca de su escandalosa separación de Mauro Icardi y también fulminó a la China Suárez, a quien relacionó a quien por entonces era su pareja.

Incluso, en un momento de la entrevista Wanda le mostró su teléfono celular a la conductora para dar cuenta con pruebas de su testimonio.

"En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Todo eso en mi interior generó una desilusión", manifestó Wanda.

Embed

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tauro contó cuál es la rápida repuesta que dará la China Suárez a Wanda Nara y la misma será desde el marco legal.

"La China va a iniciar acciones a Wanda Nara por lo que dijo en el programa de Susana Giménez", indicó la periodista como información de último momento.

Y remarcó los fundamentos que sostiene la actriz para llevar a la mediática a la Justicia: "No son reales ni los chats que mostró ni las cosas que dijo (Wanda)".

"Todo lo que manifestó en lo de Susana no es verdad", sostienen desde el entorno de la China Suárez, y marcó que la acción legal sería solo contra Wanda Nara y no con Susana Giménez.