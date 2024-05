Se supo cuándo hablará Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, tras la muerte de la modelo

Al tiempo que agregó: "¿Vos sabés lo que era Silvina en la vida de Ezequiel? Era quien realmente lo orientaba en todos los aspectos. Era la hermana mayor... Y lo trataba más que como un hermano, como un hijo”.

“En la inercia de cuidar a un paciente que está grave, como estaba Silvina, (…) y la causa judicial, y después cuando fallece, ocuparse de todas las cosas de su hermana, en un momento, cuando pasa el tiempo, empezás a caer todo lo que viviste en los últimos años”, reflexionó el conductor.

En ese momento el letrado aseguró que si bien Ezequiel“es una persona que no está preparado para todo esto", reveló que "se está organizando muy bien, está con muchos proyectos, tratando de concretar los de Silvina". En tanto, remarcó que " lo está haciendo seriamente. Obviamente él no está acostumbrado a la exposición y le cuesta muchísimo, no está acostumbrado a expresarse o contar cosas a través de una cámara".

Fue allí cuando el de Brito reveló un desconocido hasta ahora. “Yo fui varias veces a charlar con él y también telefónicamente y me decía ‘Yo hasta que no esté el fallo final, que termine la autopsia, que termine todo esto, prefiero no expresarme públicamente’ y es recontra entendible porque nunca fue un tipo mediático, más allá de trabajar en algunas cosas vinculadas con Silvina y con la tele”, concluyó el periodista confirmando en qué momento el hermano de Silvina Luna hablará con los medios.

El 31 de agosto de 2023 murió Silvina Luna a los 43 años en una noticia que impactó a todo el espectáculo y la sociedad. En charla con el programa Socios del espectáculo, El Trece, el abogado de la familia Fernando Burlando indicó las últimas novedades en la causa.

“Según estudios de laboratorio que pasó hace horas y el fiscal ya lo mandó al cuerpo médico forense, entiendo que ya deberíamos tener a la brevedad", comentó el letrado sobre la investigación sobre Aníbal Lotocki tras la muerte de la actriz. Y agregó: "Y creo que se va a confirmar lo que siempre sospechamos, que detrás de Lotocki hay una verdadera organización delictiva que ni más ni menos se encargaba de hacer esto: lastimar, dañar y facturar”.

El letrado indicó además que es Ezequiel, hermano de Luna, quien lleva adelante el tema de la serie sobre la vida de Silvina y que lo nota muy golpeado tras la dolorosa pérdida de su hermana. “La serie puede ser muy nutritiva. Sé que Ezequiel, el hermano de Silvina, está traccionando muchísimo para darle celeridad a esa serie y se está encargando él”, aseguró Fernando Burlando.

“Es una de las de las misiones y proyectos que adoptó como propios”, continuó. En esa línea, remarcó: “Personalmente creo que está muy afectado. Ezequiel no es un tipo que muestre mucho. Esconde más que exhibe”.

“Yo creo que está muy golpeado. Era realmente su verdadero sostén Silvina”, insistió el letrado. Y cerró: “Tenían una una relación realmente hermosa y creo que sin lugar a dudas hoy quien más la debe extrañar es él”.