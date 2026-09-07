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Solita Silveyra está internada y hay preocupación por su salud

Soledad Silveyra tuvo que se internada en el Sanatorio Otamendi luego de haber sufrido un accidente doméstico, según contaron en LAM.

7 sept 2026, 21:58
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Solita Silveyra está internada y hay preocupación por su salud

La actriz Soledad Silveyra está internada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir un accidente doméstico, según dieron a conocer en LAM (América TV).

En el ciclo informaron que la artista tuvo un accidente en su casa: se quebró y estaba sola, por lo que llamó a su hijo, quien fue a socorrerla.

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La trasladaron hasta el Otamendi, donde le diagnosticaron una fisura. Además, ya venía mal de la espalda y con algunos problemas de salud, que la habían llevado a suspender algunas funciones.

Al parecer, Solita se encuentra bien de ánimo y espera poder volver a su casa a la brevedad. Mañana podría recibir el alta, pero deberá hacer reposo y es probable que necesite operarse.

"Hablé con uno de sus hijos, Baltazar. Me dijo que está a las puteadas, que se quiere ir, pero esto es para rato. Igual de ánimo está bien. Tiene que hacer reposo", precisó Pepe Ochoa en el ciclo de América. "Está dolorida, pero está bien", agregó el panelista.

¿Cuál fue la obra que unió a Soledad Silveyra y Luis Brandoni?

La obra teatral que unió por primera vez sobre las tablas a Soledad Silveyra y Luis Brandoni fue ¿Quién es quién?, una comedia fresca, ágil y reflexiva de la dramaturga francesa Audrey Schebat y dirigida por Héctor Díaz.

En la obra, la trama se sumerge en los desencuentros de un matrimonio de larga trayectoria, el cual desata discusiones y verdades ocultas sobre la rutina y la convivencia mientras espera la llegada de una pareja amiga para cenar.

El espectáculo se convirtió en un gran éxito de taquilla tras su estreno a principios de 2025 en el histórico Teatro Liceo y continuó su recorrido en las carteleras de la calle Corrientes y de Mar del Plata hasta abril de 2026, momento en que las funciones concluyeron de manera definitiva tras el sensible fallecimiento del primer actor.

     

 

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