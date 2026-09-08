El peor mensaje que le dedicó una ex Gran Hermano a Yanina Zilli tras su salida de la casa

Desde horas previas a la gala, la cantante llamó a apoyar a su amiga Charlotte Caniggia en la definición: "Quiero que gane la hermosa! Humilde, educada, bella, súper querible y una genia amorosa! Mi amorosa charlotte la merecedora. 0 Maldad, ella es una genia la amo", indicó.

Ya con el resultado puesto, la artista tropical explotó de alegría al ver retirándose a Zilli de la casa con un picante mensaje vía Instagram.

"Se fue la Zilica. Vamooos se fue la panqueque número uno del mundo mundial. Mucho se quedó, le duró bastante la estadía, ojo yo viví con ella... Ju,gan,do. Ju,gan,do. Ju,gan,do", lanzó Gladys La Bomba Tucumana.

Cómo fue la salida de Yanina Zilli de la casa de Gran Hermano

Al llegar al estudio de Gran Hermano, Yanina Zilli se abrazó con sus seres queridos y no dejó de mostrarse bien arriba, pese a haberse perdido la oportunidad de meterse en la gran final.

Luana, Sol, Yipio y Charlotte entonces son las finalistas del reality. Una de ellas se consagrará como la campeona de una edición picante del formato internacional.

Zilli dejó en claro su deseo de cara a la final antes de abrir la puerta de la casa: "¡Ganalo Sol!", exclamó la exvedette, manifestando su apoyo total a Sol Abraham.