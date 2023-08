Se supo el verdadero motivo por el cual Flor Peña rechazó reemplazar a Georgina Barbarossa

A través de su columna radial, Marina Calabró reveló hace unos días que "Georgina va a estar entre dos o tres semanas fuera de aire. Va a dejar el aire de A la Barbarossa el 31 de agosto. Arranca el interinato de Robertito Funes Ugarte que va a hacer la cobertura de Georgina y hay mucha gente indignada".

"Se va a operar la rodilla y le van a poner una prótesis. Si bien no tiene riesgo, es compleja y tiene un postoperatorio que implica una rehabilitación. En La Peña de Morfi por ahora me dicen que no la va a reemplazar nadie. Aunque Laura Ubfal hablaba de Nicolás Occhiato", indicó.

Pero además, según pudo enterarse PrimiciasYa, Flor Peña también había sido convocada para que reemplace a Georgina en su programa de las mañanas de Telefe, pero la actriz no podrá hacerlo ya que tiene un proyecto internacional que con el que está muy entusiasmada.

Flor Peña conducirá un nuevo reality

Flor viajará a México para conducir el reality más exitoso del momento en ese país, La isla de las tentaciones, que se verá más adelante en Argentina. Y se está negociando con Benjamín Vicuña para que la acompañe en la conducción.

Como si fuera poco, Peña viajará antes a España, tal como habiamos informado, ya que en el verano del 2023 y 2024 estará como protagonista de Mamma Mía, el musical. La actriz interpretará a Donna, el personaje que en la versión cinematográfica de la historia dio vida la estrella de Hollywood Meryl Streep.

La semana que viene, cuando terminen las grabaciones de Got Talent Argentina, Flor viajará a Madrid para conocer a los protagonistas de Mamma Mía y luego partirá a México para hacer ese reality. Por tal motivo, no le dan los tiempos para poder reemplazar a Georgina.