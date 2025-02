Se supo qué le dijo Jorge Rial a Morena cuando la visitó en la cárcel

Así las cosas, mientras abordaban el tema en Mañanísima (El Trece) este jueves por la mañana, Facundo Ventura reveló cómo fue la charla que el conductor mantuvo con su hija cuando la fue a visitar a su detención el fin de semana y el cambio de postura por parte de Jorge.

Tras escuchar el anuncio de Rial sobre la inminente libertad de Morena y su postura sobre el caso, Carmen Barbieri expresó: “Muy bien, Jorge, es así. Me quedo con eso, es su hija y no la va a abandonar. Es lo que uno siente, los padres sentimos eso. Ahora, si cometió algo, lo tiene que pagar”.

Pero como en ese momento Ventura hizo un particular gesto no dudó en preguntarle “¿Por qué esa cara? Se ríe, se ríe. Algo guarda”, tras lo cual el periodista recordó: “Es lo que conté acá. ¿Se acuerdan que Jorge en un principio había dicho que no se iba a hacer cargo?”.

Al tiempo que acto seguido continuó: “Yo conté acá que Jorge, en silencio, desde atrás, desde las sombras, iba a ayudar a Morena a salir. De hecho, el día que él la va a ver, el día de su cumpleaños, alrededor de entre las 7 y 8 de la mañana, primera hora, para que no fuera un alboroto”.

“En esa charla que tiene Morena con Jorge, él le dice ‘quedate tranquila que papá va a hacer todo lo posible para sacarte’”, reveló entonces el hijo de Luis Ventura lo que fue celebrado por Barbieri al asegurar que “eso es decirle ‘te quiero, te amo’. No hace falta a veces decirlo, sino con las acciones y con otras palabras uno puede decir ‘te amo’”.

Asimismo, mientras Carmen analizaba que Morena no está en su eje y que precisa ayuda profesional, Ventura agregó: “Estoy hablando con las amigas y digo que ellas también van a dar una mano justamente para que Morena tenga esa contención de afecto y de cuidado”, y remarcó que las amigas de la joven le dijeron que "si hace falta cachetearla un poco... ", a lo que Barbieri cerró con un contundente “Ya la cacheteó la vida con lo que le pasó”.

Embed

Jorge Rial visitó a Morena Rial en la cárcel por su cumpleaños: así fue el tenso encuentro

Morena Rial cumplió 26 años el sábado y lo pasó detenida en la Comisaría 7ma de San Isidro a la espera de que la Justicia analizase el pedido de prisión domiciliaria que había elevado su entonces abogado Alejandro Cipolla, ante de que Fernando Burlando se hiciese cargo de su defensa que logró la excarcelación extraordinaria, y en ese marco recibió la visita especial de Jorge Rial.

El periodista, que hasta el momento no había ido a ver a su hija, aunque está cargo del pequeño Amadeo, de solo cuatro meses, pasó a verla el sábado por la mañana, y el encuentro dicen que habría sido de manera picante.

El cronista Gonzalo Sorbo contó desde la puerta de la Comisaría cómo se dieron los hechos. “Jorge Rial la habría visitado a la mañana. No hay cámaras, nadie lo vio. Pero aparentemente la visitó a la mañana”, señaló.

morena rial robo.jpg

"Y una de las cosas que charlaron fue ‘¿va a seguir siendo Alejandro Cipolla tu abogado? ¿Vas a tener una nueva abogada? ¿Qué va a pasar?’”, detalló el cronista, sobre el tenso encuentro que habría mantenido padre e hija en la cárcel.

Luego Sorbo contó que “es muy probable que Agustina Soplan, que es abogada y amiga de Morena Rial, sea su nueva abogada. Esto no está confirmado pero los rumores son muy fuertes”.

Más tarde, el cronista le preguntó a Alejandro Cipolla sobre la veracidad de esta versión, a lo que el letrado dijo que “no lo sabía y no preguntó”. Respecto a su posible sustitución por Soplan, Cipolla aclaró que él ya “presentó todo lo que había que presentar” y que “si es mejor para ella” que lo haga.