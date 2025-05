Se supo qué opinan Nico Cabré y Benjamín Vicuña del viaje de China Suárez con sus hijos e Icardi a Turquía

Fue allí que Fede Popgold deslizó que Eugenia “en el intento de mojarle la oreja a Wanda Nara terminan siendo funcional a ella”, mientras que Ximena Capristo aseguró que “acá las afectadas son las nenas. Ellas y los varones de Wanda, porque ellos se criaron con Mauro”.

“Y los hijitos de la China también porque los usa para dañar a Wanda”, acotó entonces Majo Martino, algo con lo que Capristo no estuvo de acuerdo. “Sí, pero los padres están de acuerdo porque, si no, no les hubiesen firmado los permisos para que salgan del país”, señaló.

Este comentario generó que Latorre se preguntase “¿Qué pensará Cabré de todo esto? Porque Cabré es tremendo…”, y Majo fue directa al confiar que “debe estar indignado y Benjamín también…”.

Y mientras Capristo sostuvo que Cabré “está de acuerdo, le firmó para que la nena salga del país…”, Yanina Latorre planteó: “A veces firmás para no tener quilombo". “Si yo fuera el padre no te firmo nada, porque no estoy de acuerdo con todo este circo”, sentó entonces su posición la ex Gran Hermano.

A esa altura del debate, Martino volvió a intervenir para revelar un sorpresivo detalle. “Están resignados esos padres. Yo hablé con Benjamín Vicuña hace poco en Madrid y está resignado. Me dijo ‘no me queda otra que aceptar’”, concluyó.

Así es la lujosa mansión donde vivirán Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

En la última emisión de Mujeres argentinas (El Trece) revelaron detalles de la impresionante mansión en la que Mauro Icardi y la China Suárez se instalarán durante su estadía en Turquía. Según contaron, la pareja vivirá en una exclusiva propiedad ubicada en el Camer Country Club, un barrio cerrado de alto nivel.

“El Camer Country Club tiene una cafetería, escuela y club hípico”, explicó la conductora del ciclo, María Belén Ludueña.

Por su parte, Valentina Salezzi sumó más datos. “Tiene también un hotel, podría ser el hotel en el que están ellos. La habitación sale desde 250 dólares la noche”, añadió.

Además, el lugar cuenta con una amplia gama de servicios y amenities de lujo: “Tiene club de golf, club de tenis, club de equitación. También tiene spa, restaurantes. Y hacen eventos. Obviamente tienen gimnasio”, detallaron desde el programa.

En cuanto a la residencia elegida por Icardi y la China, trascendió que incluye ascensor y una piscina descubierta en el jardín, completando así un entorno ideal para la comodidad y el disfrute.