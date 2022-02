Se supo qué tenía Gustavo Martínez en los bolsillos al momento de morir

Entre otras cosas, trascendió que el preparador físico se tiró desde la ventana con varias cosas en los bolsillos: papeles, plata, llaves y una billetera.

Gustavo vestía una calza blanca, medias, pantalón de entrenamiento color oscuro y una remera y dentro de los bolsillos tenía “el carnet de conducir, el DNI, la billetera con más de mil pesos, todos elementos que no levanta ninguna sospecha”, contó Javier Díaz en Intrusos.

“En uno de ellos decía el número 2000, 17.30, 18, después 16 de enero de 2022″, contó el periodista sobre lo que decía una anotación en un papel.

“También tenía dos barbijos, llaves, una tarjeta de crédito y la tarjeta de la prepaga”, indicó.

gustavo-martinez-ricardo-fort.jpg

Trascendió un chat de Gustavo Martínez que advertía que estaba pasando un mal momento

Gustavo Martínez tomó una terrible decisión de lanzarse por la ventana del piso 21 del departamento que compartía con los mellizos Marta y Felipe Fort en plena madrugada del miércoles. El personal trainner, que era el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort desde su muerte en 2013.

Martínez estaba pasando un mal momento: le habían detectado un principio de alzheimer y su trabajo sobre el cuidado de los mellizos terminaba la semana que viene cuando, el viernes 25 de febrero, cumplían 18 años y tenían pensado emigrar rumbo a Miami para iniciar una vida allí.

Gustavo Martínez había advertido a su sobrino lo mal que estaba. El chat lo difundió Daniel Ambrosino y allí la ex pareja de Ricardo Fort advertía: "No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”.

Y, agregó: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco".