Se supo quién era el mejor amigo de Luciana Salazar que habría sido asesinado 

Luego, con profundo dolor, apuntó contra los presuntos responsables del desenlace fatal de su mejor amigo: “Hijos de re mil puta”.

Luciana Salazar

PrimiciasYa pudo comunicarse con el entorno de Luli y contaron que "está destruida, no para de llorar, murió uno de sus mejores amigos".

La víctima es Raúl Sotelo, estilista y dueño de las barberías Baccan. Según se supo, al hombre lo encontraron sin vida en su departamento del barrio de Palermo y están averiguando qué sucedió.

La primera hipótesis que se baraja, como dijo Luciana en las redes sociales, es que Sotelo habría sido asesinado. "Ella está en completo shock esperando detalles", indicaron.

Minutos después, Luciana Salazar confirmó la noticia desde Instagram y le escribió un conmovedor mensaje de despedida: "¿Amigo qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida".

Luciana Salazar

El dolor de Luciana Salazar por la muerte de su mejor amigo

En su red social le comentaron varios de sus seguidores, que intentaron conocer más pormenores de este infortunio.

"¡Ay Lu! Que horror. Te mando un beso enorme y te abrazo fuerte", le puso Mariel Morán, reconocida productora, ex líder de Pasapalabra. La periodista Adriana Schettini, por su parte, le preguntó qué había pasado.

Diego Poggi también fue parte de los famosos que se acercaron a Luciana tras conocerse la devastadora información. "Lo lamento mucho Luli", expresó.