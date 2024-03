Se supo quién es el nuevo novio de Sofía Gala, tras varios meses de misterio

El hombre en cuestión se llama Fermín Martínez, es músico y cantante -forma parte de las bandas The Nudes y Vacaciones en Outland-, pero además en sus tiempos libres es tatuador.

"Estoy muy bien. Muy enamorada. Siento que a Fermín lo conozco hace millones de vidas y que siempre estuvimos juntos de alguna manera. Como que ya no me acuerdo de la vida antes de él", le aseguró también a la revista Gente al hablar de su actual estado sentimental.

Sofía Gala Castiglione foto Gente.jpg

En tanto, navegando por las redes sociales, puede verse desde la cuenta de Instagram del joven que la relación data, de por lo menos, desde noviembre de 2023. Por entonces, Fermín compartió una foto donde Sofía Gala está a upa de él. Al tiempo que acompañó la postal con toda una declaración de amor.

"Me gusta mirarla, intento buscar más adentro. De tanto, que voy dando giros y tumbos sin medir la distancia. Perdón si te hiere mi torpeza, ando solo buscando tu reflejo. Que a veces se escapa de mis ojos y se me escurre en las manos. Se me hace imposible mirar por dónde camino, es cierto. Se me hace difícil dejar de mirarla a los ojos, al menos un instante (para no tropezarme de nuevo) y así encontrarla entre giros y tumbos, o en un vals mal bailado. Y decirle, te amo. (MUCHO) @socastiglione", escribió claramente enamorado a lo que Sofía le respondió con un "Mi amorrr me derrito, te amo toda mucho todo".

Sofía Gala y Fermín IG.jpg

El llamativo posteo de Sofía Gala tras el escandaloso episodio en Aeroparque: "Chorra"

A comienzos de noviembre pasado, Sofia Gala fue protagonista de un confuso episodio en Aeroparque. La actriz se encontraba en un vuelo rumbo al Festival de Cine de Mar del Plata y la policía la bajó del avión por supuesto robo.

"Lo que se dice es que la hicieron bajar por se habían llevado algunas cosas, productos. Se habla de esmaltes del free shop de Aeroparque. se dieron cuenta las personas de seguridad porque vieron las cámaras", informaron en TN.

Sofia Gala

Horas más tarde Sofia llegó finalmente al evento y desde allí habló acerca de lo sucedido. “Estoy espectacular, acá estoy. No se puede hablar porque es tan ridículo que no lo entiendo. No sé qué pasó, la verdad no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó", aseguró.

Sin embargo, tras dar declaraciones, la actriz decidió dejar un sugerente posteo en sus redes sociales y escribió: “Puta, yonki, chorra. Díganme siempre así".