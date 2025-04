Selva se hartó y explotó como nunca antes en Gran Hermano 2024

"A veces podemos tener modos, pero podemos tener un código de amistad, un tacto, y no saltar sin medir con quién", siguió Selva, indignada y al borde del llanto.

"Dame un ejemplo concreto", le recriminó Eugenia. "Ayer, en un juego, fue increíble cómo te pusiste.... era un juego", argumentó la uruguaya.

"No necesito que me pida disculpas porque las disculpas son del corazón. Me encanta igual porque todo se ve y yo sé cómo he actuado contigo... ¡y jamás he tenido los modos que tú has tenido", remarcó Selva. "Yo también estoy muy tranquila", remató Eugenia.

Quiénes son los participantes que quedaron en placa en Gran Hermano 2024

Este jueves, en Gran Hermano 2024(Telefe), se conoció cómo quedó la placa de esta semana. El último martes Gabriela Gianatassio se convirtió en la líder de la semana al responder el teléfono rojo y fue la única que no quedó nominada.

Ahora, el conductor Santiago del Moro les anunció a los jugadores quiénes fueron los más votados por el público para bajar de placa y quiénes siguen en riesgo.

Los jugadores que continúan una semana más en el reality son Eugenia Ruiz, Chiara Mancuso, Selva Pérez, Luz Tito, Tato Algorta, Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi.

En tanto, Lourdes Ciccarone, Juan Pablo De Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, Katia 'La Tana' Fenocchio y Martina Pereyra están nominados y uno de ellos podría irse este domingo de la competencia.