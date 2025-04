Desagradable exabrupto de Selva contra Luz y fuerte cruce en Gran Hermano 2024: "Bragueta ajena"

"Bragueta ajena", exclamó fuerte Selva ante la atenta mirada de gran parte de los participantes. Esto derivó luego en que Luz le pidiera salir al jardín para charlar a solas y aclarar los tantos en una tensa charla.

"Te metés en mi vida y mi relación con mi novio. Vos te estás metiendo en mi vida", le dijo Luz a Selva, quien se defendió: "Nunca me metí en la relación con tu novio".

"No estoy diciendo que andas o no con él, eso no lo veo", argumentó la uruguaya. Y la morocha le reiteró: "Te pido nuevamente que no me hagas esas cosas, no tengo por qué darte explicaciones".

Y continuó: "A mí no me tenés que dar explicación. ¿No das de qué hablar? ¿Entonces qué problema tenés de lo que pueda decir o no? Soy dueña de decir lo que quiera, estoy dentro de un show. Sos tú la que le das peso a todo esto, tú me trajiste acá de una manera altanera".

"Vos hablas de mí y metiendo a mi pareja. Te estoy pidiendo que la cortes como les dije a mis compañeros y respetaron", finalizó contundente Luz en el pedido a su compañera y se retiraron las dos cada una por su lado.

El cruce menos pensado en Gran Hermano: Selva apuró a Cata y expuso lo peor de la nueva integrante

Con la llegada de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano 2024 en reemplazo de Furia, quien había ingresado a través de uno de los Golden Tickets de esta edición, la pediatra mantuvo su primer cruce nada menos que con Selva Pérez.

Lo cierto es que durante la primera cena junto a los jugadores, y mientras hablaban sobre cómo hacen para administrar el presupuesto semanal varios hermanitos destacaron el vital rol de Sandra en la cocina.

Fue allí que intervino Eugenia acotando que la uruguaya también tenía un rol importante en la organización, lo que insólitamente terminó desatando una picantísima discusión entre Selva y Gorostidi.

“¡Ay, Selva, cómo gritás, por Dios!”, deslizó Cata a pura ironía sin pensar que la participante no tendría prurito alguno en responderle. “Te voy avisando que grito bastante”, le advirtió con una sonrisa de oreja a oreja, a lo que Gorostidi retrucó altiva: “Bueno, te vas a tener que controlar un poco, mi amor”.

Muy lejos de calmarse, Selva subió aún más la apuesta al hacerle saber frente a todos: “¡No... grito, grito, grito!”, pero Cata ya molesta le volvió a responder picantísima “bueno, vamos a ver cuánto gritás”.

Fue ese momento cuando la uruguaya picanteó a su nueva compañera con un letal comentario al susurrar“Bueno, capaz que no tanto como vos. Igual, no me gustaría gritar como vos”.

“Y... no te convendría... No me escuchaste gritar, así que no sé qué estás diciendo”, le advirtió Gorostidi visiblemente enervada. Fue allí cuando la rubia le dijo sin pelos en la lengua: “Sos mala, vos sabés”.

A esa altura de la discusión, Catalina atinó a defenderse con un picante argumento. “Yo no soy mala, para nada. Soy una persona muy buena. ¿Viste las vibras buenas que entraron a la casa?”, deslizó irónica.

“Me encanta. Ojalá así sea. Celebro que venga gente buena”, le respondió Selva que se la siguió a muerte. “Yo soy re buena vibra, pero no me jodan”, sentenció ya furiosa la santafesina por lo que su compañera la apuró preguntando si era una amenaza.

“Tomalo como quieras”, disparó la médica pero Selva se burló en su cara al decirle: “Wow, ya estoy temblando”. En tanto, y como para darle un corte final a la pelea que venía perdiendo por goleada, Cata atinó a sentenciar: “Hay muchas caretas acá. Pero bueno, ahora vine yo para sacarlas”.