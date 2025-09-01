La supuesta amante de Demichelis disparó contra el exfutbolista y le mandó un picante mensaje a Evangelina Anderson

Lueg, en diálogo con A la Tarde (América TV), Tania profundizó sobre su situación: "Mi nombre termina saliendo en todos lados de un día para el otro y él desaparece. No es despecho".

Y cerró con una reflexión sobre los roles en la historia: "Yo en ese momento estaba soltera, el que tenía que velar por sus hijos y por sus vínculos era él".

Martín Demichelis volvió a quedar frente a las cámaras, que esta vez buscaban captar su reacción tras la confirmación de su separación de Evangelina Anderson y los rumores que lo vinculan con Tania González, la azafata, en medio de versiones de infidelidad.

En esta oportunidad, el exfutbolista fue registrado por A la Tarde (América TV) mientras almorzaba en el restaurante Happening, ubicado en la Costanera de Buenos Aires. Aunque intentó pasar desapercibido, Oliver Quiroz se acercó con la intención de obtener alguna declaración.

Sin decir una sola palabra, Demichelis abandonó el lugar en su camioneta apenas notó la presencia del periodista. “Alguien le avisó que estábamos porque salió con una reacción de pocos amigos”, adelantó Oliver, quien además aseguró que el cordobés le lanzó una mirada "fulminante" que lo dijo todo.

"Martín, ¿cómo estás? ¿Puede ser un minuto?", le preguntó Quiroz mientras se acercaba rápidamente al vehículo, bajo la mirada fija del exjugador. "Eva confirmó la separación, queremos saber cómo estás. ¿Pudiste hablar con Eva? Ella confirmó el divorcio", insistía el cronista, pegado a la ventanilla. Al no obtener respuesta, cerró con: "Se retira Martín Demichelis, no quiso dar declaraciones".