Firme postura de Mica Viciconte tras ser acusada de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

“No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”, aseguró Viciconte.

“¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”, fue otra de las consultas.

“No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”, respondió la panelista.

“Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”, agregó.

“Te cuidás un poquito con las palabras”, le marcaron. “Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”, concluyó Mica Viciconte.

Mica Viciconte rindió homenaje a Carlos Cubero con una emotiva colección de momentos junto a su hijo Luca

Mica Viciconte despidió a Carlos Cubero, su suegro, con un emotivo mensaje en redes sociales que reflejó el vínculo especial entre él y su hijo Luca.

En medio del dolor, Mica se sumó a las despedidas de su pareja, Fabián Cubero, así como de Allegra e Indiana, y compartió en Instagram una foto del pequeño junto a su abuelo y su abuela Ángela, acompañada de un breve pero sentido texto.

“Gracias por tanto amor. Luca siempre recordará al abuelo presente que fuiste. Estás en nuestros corazones, y sabemos que, desde otro lugar, nos seguirás acompañando”, fueron las palabras que eligió para recordar a Carlos.

Horas antes, fue el turno de Fabián, su hijo, quien expresó el profundo dolor que le provoca la pérdida, pero también la tranquilidad de haber compartido tantos momentos junto a su padre. En medio del sufrimiento, quedó claro el legado de amor y recuerdos que dejó en su familia, un recuerdo que permanecerá para siempre.

El trasfondo del malestar de Fabián Cubero con Nicole Neumann, tras la muerte de Carlos Cubero

Esta semana se conoció que, tras un periodo de aparente calma entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el exfutbolista decidió denunciar a su expareja ante la Justicia por incumplimiento, lo que generó opiniones divididas sobre si su reclamo era exagerado.

El conflicto surgió por la distribución de las vacaciones de invierno, acordada para que ambos compartieran tiempo con sus tres hijas. Sin embargo, la modelo regresó de Europa con dos de ellas tres días después de la fecha pactada, lo que provocó la molestia de Cubero.

El plan del exjugador era pasar unos días de descanso en familia en Mar del Plata, su ciudad natal, lo que rápidamente generó opiniones encontradas. Mientras algunos consideraban que las chicas podían viajar en cualquier momento a Mar del Plata, Europa parecía un destino más complicado. No obstante, con el reciente fallecimiento de Carlos Cubero, abuelo paterno de las adolescentes, se conoció el verdadero motivo detrás de la situación.

El padre de Poroto Cubero estaba enfermo e internado, y su fallecimiento sorprendió a todos. Ángel de Brito reveló en LAM (América TV): “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado, esas vacaciones. El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó detalles y aseguró que Nicole Neumann conocía el delicado estado de salud del padre de su exmarido. “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había tomado la decisión que las vacaciones con sus hijas sean en Mar del Plata para que estén con el abuelo porque el estado de salud iba a ser cada vez peor. Esto Nicole lo sabía”, afirmó.

Además, agregó: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”, y destacó que por esta razón se movilizó a toda la familia para acompañar a Carlos. “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto”, indicó, explicando que, aunque Nicole estaba informada, nadie imaginaba que la situación se agravaría tan rápidamente. “No sabían que iba a suceder tan pronto”, concluyó Ángel de Brito.