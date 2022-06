Shakira confirmó su separación de Gerard Piqué

shakira pique e hijos.jpeg Shakira y Gerard Piqué junto a sus dos hijos, Sasha y Milan.

Todo arrancó hace algunos días, cuando desde la prensa española comenzó a circular un fuerte rumor de nueva crisis entre Shakira y el padre de Sasha y Milan asegurando que el futbolista del Barcelona se había mudado a su departamento de soltero.

Desde el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron más detalles de esta polémica. “Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron.

Tras los rumores de infidelidad de Gerard Piqué, Shakira está coqueteando con un actor de Hollywood

En las últimas horas se armó un gran revuelo con el rumor de crisis y separación de Shakira con Gerard Piqué. La pareja que parecía ser la más sólida del mundo del espectáculo, 12 años juntos y dos hijos, hoy está en el tapete por una supuesta infidelidad del futbolista.

Los medios internacionales, sobre todo los de Barcelona -donde vive la familia- aseguran que el futbolista del equipo local habría estado con otra mujer y que la cantante colombiana lo descubrió.

shakira henry cavill.jpg El contacto de Shakira y Henry Cavill en la tv americana alimentaron los rumores de crisis de la cantante con Gerard Piqué antes de que se conociese el comunicado oficial de la separación.

Al enterarse de esto, Shakira -de 45 años- puso la relación puntos para arriba y decidió terminar su relación con el futbolista y padre de sus dos hijos. Pero en medio de todo este escándalo, Shakira se sumó como jurado de Dancing With Myself, reality de la televisión estadounidense, donde se cruzó con Henry Cavill, el último intérprete de Superman en la pantalla grande.

Todos comentan que el actor quedó perplejo con la colombiana y ella, lejos de mirar para otro lado, le dio fuerza al rumor siguiéndolo en las redes sociales.