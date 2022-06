Fuerte versión sobre la relación de Shakira y Gerard Piqué: "Se van a separar porque..."

Uno de los que habló de esta versión fue el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa: “Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, señalaron.

Shakira y Gerard Piqué van por sus doce años de relación. Y, a lo largo y ancho de su noviazgo, las celebridades vivieron por primera vez la experiencia de ser padres con el nacimiento de Milan en el año 2013. Posteriormente, repitieron su rol de padres con Sasha, nacido en 2015.

Shakira

Fuerte denuncia contra Shakira

Durante el último tiempo, Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de varios rumores. Desde crisis amorosas, hasta problemas con las empresas del futbolista del Barcelona. Sin embargo, en las últimas horas, la cantante colombiana quedó en el centro de las críticas nuevamente.

Este miércoles, en Intrusos (América) habló un periodista español y contó detalles de las actitudes que tendría la cantante a la hora de realizar grabaciones. En el programa conducido por Flor de la V pusieron audios de la coordinadora de figuración, donde habló en un programa español contando la mala experiencia que tuvo trabajando con la colombiana.

"A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo", comenzó explicando la directora a cargo de los actores que hacen de extras en los videoclips de la cantautora.

Y agregó: "Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos". Asimismo, explicó que nadie quiere hacer rodajes con ella por lo complicada que es a la hora de trabajar.

"Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo", disparó.