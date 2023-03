Sigue el escándalo: así empezó La Peña de Morfi tras la grave denuncia contra Jey Mammon

Embed

Este domingo, Georgina Barbarossa estuvo al frente del programa. Jesica Cirio acompañó a la conductora, al igual que los cocineros del ciclo, Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón.

Aún se desconoce si la reconocida actriz continuará como presentadora de La Peña de Morfi o será otra figura de Telefe quien asuma ese rol el próximo fin de semana.

La sorpresiva declaración de Roberto Piazza sobre Jey Mammon

En una nota con A la tarde (América TV), el diseñador Roberto Piazza sorprendió al dar su mirada sobre Jey Mammon, que quedó envuelto en un escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto, que fue pareja de él cuando era menor de edad.

"Es mi amigo y lo admiro como profesional. Lo conozco hace años, cuando nadie lo conocía. Y él ayudó mucho a mi causa (sufrió un abuso intrafamiliar). Eso no significa que haya cometido una cagada", afirmó el referente de la alta costura.

Piazza remarcó que es importante que la Justicia pueda tomar cartas en el asunto. "Que dejen que la Justicia actue y que los jueces sean inteligentes", añadió.

"¿Lo llamaste?", le preguntó el cronista. "Lo llamé hace unos días para felicitarlo por La Peña de Morfi. Ahora iba a llamarlo, pero seguramente no me va a atender. Le dejaré un mensaje. No debe estar pasando por un buen momento, obviamente", expresó el diseñador.

"¿Qué le dirías?", retrucó el notero, Matías Vázquez. "Primero, que lo lamento muchísimo, haya hecho o no hay hecho. Es mi amigo y no lo odio porque hizo eso", sentenció Piazza.

Después de escuchar al experto en moda, Débora D'Amato señaló cierta imprudencia en sus dichos. "Él habla de una cagada. Lo que relata Lucas no es una pavada, es un abuso", cerró.