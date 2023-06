Silvina Escudero reveló la inesperada pérdida que sufrió a raíz de su casamiento: "Es re triste" 

Silvina Escudero y su marido casamiento.jpg

A partir de esas tres palabras, la morocha arremetió “Ahí te das cuenta cómo te bancan y te quieren tus amigos”, y sorpresivamente confesó: “Mi mejor amigo dejó de serlo. No vino a mi casamiento. No te estoy hablando de un pibe cualquiera de un grupo de amigos. Era mi mejor amigo de hace 20 años”.

“¿No te felicitó ni nada?”, preguntaron atónitos en el programa. “Me dijo que estaba de viaje que no iba a ir al civil. Después nunca me preguntó cómo me fue ni cómo estuvo el casamiento. A la iglesia no vino y nunca más me habló”, completó Silvina sobre el amigo -sin dar su nombre- que se alejó en el momento más feliz de su vida. Y concluyó: “Para mí sintió celos de algo pero no por amor. Fue un sufrimiento, lo sufrí”.

Y como si eso fuera poco, la hermana de Vanina Escudero agregó que tras escribirle a quien creía su amigo pasado ya el casamiento, éste la sorprendió con una insólita justificación: “Me dijo que le molestó que el año pasado no había ido a su cumpleaños. Es retriste”.

Silvina Escudero fue contundente sobre el escándalo de Jey Mammon: "Me da mucho dolor... "

Y en un día donde la información sobre el caso de Jey Mammon volvió a ocupar buena parte de las noticias, sobre todo luego de que el conductor acusado de abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto abandonase el país, quien habló por entonces del escándalo fue Silvina Escudero, compañera suya en Los Mammones, y fue tajante al respecto.

"Supongo que estoy como todos, viste que no hay mucho que decir, es un tema muy particular, supongo que estamos todos dolidos, apenados, sorprendidos", comenzó en una entrevista en LAM (América TV) a comienzos de abril pasado.

"Uno siempre le tiene que creer a la víctima y al que denuncia, pero que se yo, quizá hay más versiones, cosas diferentes, Dios quiera que así sea y que sea lo que tenga que ser, que la justicia determine lo que suceda y si esto es así, la mayor pena", sumó.

Y luego dijo: "Veía el video de Lucas y a mi se me cayeron las lágrimas. Estoy viendo todo constantemente y consumiendo la información porque es un tema que preocupa y nos atraviesa, que no nos gustaría que sea así y queremos que haya justicia".

Sobre su relación con Jey, Escudero recordó: "Yo a Jey lo conozco desde antes que sea conocido, nunca se habló de esto. Lo conozco de siempre y me siento rarísima, me siento triste y me da mucho dolor la vida de ese chico. Espero que pueda sanar de alguna manera", cerró.