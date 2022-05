Silvina Luna durísima contra sus ex compañeros de El hotel de los famosos

Claro que Luna también le dedicó unas palabras a Martín Salwe, con quien tuvo un breve romance dentro del hotel llamándolo nada menos que manipulador. “Hablar de decepción es mucho. No tengo tanto vínculo como para sentirme decepcionada, y tampoco soy de depositar mucha expectativa en la gente. Con Martín hice lo que hice porque me pareció en el momento y porque me pareció copado”. Y sumó “Pero yo creo que hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos. El juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo”.

Martín Salwe Silvina Luna.jpg Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron una breve historia dentro de El hotel de los famosos.

En tanto, hacia el final de la charla, Silvina Luna cerró disparando “Verlo desde afuera es otro reality. Yo adentro estaba como en una nube de pedo, pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico. El bullying que le hacen a Locho me parece muy feo. Los hilos que se le ven a Martín que juega sin que le importe el resto. Se ven mucho los vínculos de manipulación”.

La apasionada noche en la suite de Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos

Martín Salwe y Silvina Luna, sin duda fueron los protagonistas de una de las historias de atracción y tensión sexual dentro del reality El hotel de los famosos (El Trece), antes de que la modelo quedase fuera de competencia.

Así, el locutor y la rosarina se metieron en la cama de la suite y pasaron la noche juntos, tapaditos, tras ganar el desafío de los huéspedes. Lo cierto es que Luna había ganado el desafío y eligió, como no podía ser de otra manera, a Martín, con quien ya venía teniendo buena química.

silvina luna 1.jpg Una de las dos fogosas noches que Silvina Luna y Martín Salwe compartieron en la suite de El hotel de los famosos.

“¿Por qué brindamos?”, le propuso él apenas entraron a la habitación. A lo que Silvina contestó muy emotiva: “Brindo porque fue un día importante, porque arrancó totalmente diferente". Y agregó "Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido, y para hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero. Me emociona, así que hoy tengo varios motivos para celebrar y para brindar”.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste enfócate, confiá en vos. Y me encantaría que si yo no gano seas vos esa persona”, fueron las emotivas palabras del locutor la actriz.