La sorpresiva propuesta de Martín Salwe a Emily Lucius en El hotel de los famosos

Y fundamentó: "Yo no es que soy complicada, el mercado está complicado. Yo sí quiero una pareja, un compañero, me encanta me divierte".

Ahí el locutor no dudó en agarrar la mano de la hermana de Belu Lucius y hacerle una inesperada propuesta frente al resto de sus compañeros: “¿Querés ser mi novia acá en el hotel?”.

“Pará, te conozco hace tres días, bebé”, fue la respuesta de la influencer un tanto sorprendida por lo que dijo el locutor.

Luego, en otro momento entre los dos, se vio como Martín Salwe le dijo antes de quedar dormidos: "¿Vamos a dormir? Te quiero".

"El te quiero se me escapó pero es divina", explicó luego en cámara él.

El primer acercamiento de Emily Lucius con Martín Salwe

La influencer Emily Lucius se convirtió en la nueva participante del reality El hotel de los famosos, El Trece, tras la reciente eliminación de Silvina Luna luego de perder en el juego con Majo Martino.

“Me encanta cocinar, me encanta bailar, amo a mi hermana, y lo más importante es que soy una excelente hija”, se presentó la joven influencer en el programa.

Y añadió: "Para mí es un gran desafío esta experiencia, estoy sin celular, sin tarjeta, sin nada, así que estoy para divertirme".

Lo cierto es que en sus primeros instantes en el ciclo la influencer generó un buen vínculo con un compañero en particular, Martín Salwe, que justamente estuvo muy cerca de Silvina Luna hasta hace pocos días.

"Por el poco tiempo que estuvimos me parece que generamos muchísima mejor afinidad con vos", le dijo Emily a Martín. A lo que él respondió: "Bien ahí".

Después en cámara, la influencer lo elogió: "Martín es canchero". Y él dejó en claro que irá por su conquista: "Con Emily voy a intentar, si pica, pica y sino dejamos la vida".