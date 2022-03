Trascendió la importante cifra que cobra Silvina Luna por estar en El hotel de los famosos

"Leo abandonó un trabajo que paga muy bien. Él habrá sido una de las figuras que cobraba 800 mil, 700 mil", dijo el periodista pero aclaró que había sueldos más altos.

"Me dijeron que ella (Silvina Luna) cobra 2 millones. El arreglo, por más que te quedes una semana, es que te pagan el mes entero. Después el pago es por semana", indicó Pampito.

Sin embargo, Silvina Luna estuvo en la mira de irse del ciclo por problemas de salud, al parecer no puede seguir el ritmo de los desafíos por culpa de las secuelas que le quedaron de las operaciones que se realizó hace años con Aníbal Lotocki. El reality durará cuatro meses, se irá una famoso por semana y el ganador se llevará 10 millones de pesos.

image.png Silvina Luna

El sorprendente elogio de Silvina Luna a Alex Caniggia

Silvina Luna, quien confesó las consecuencias que sufre por tomar un medicamento hace años, se prepara para el comienzo del reality El hotel de los famosos en El Trece y antes opinó de manera particular de quien será uno de sus compañeros de programa, Alex Caniggia.

La modelo, con pasado en el reality Gran Hermano, admitió que todavía no conoce al excéntrico hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis en persona.

En charla con revista Gente, Silvina Luna habló de lo que será regresar a la televisión en un reality, conducido por Pampita y El Chino Leunis: “Es rarísimo. A mi me divierten estas cosas. Es un rol más que voy a hacer en esto de desafiarme a entrar. Igual son otros tiempos porque con Gran hermano no sabíamos mucho y ni usábamos el teléfono”.

Y amplió: “Entro para pasarla bien, hacer un detox tecnológico para estar en el presente y conectarme con los chicos que están ahí. Me parece divertido. Si en algún momento dejo de sentirme así calculo que me iré. Mi lema es disfrutar. La gente me va a poder ver desde otro lugar. Pasaron veinte años de Gran hermano, hubo un camino recorrido y quiero que me conozcan desde otro lugar”.

Y en particular se refirió al Emperador Alex Caniggia y lo destacó: “Yo no conozco a Alex Caniggia, pero lo he visto en la tele y me hace reír. Yo tengo una parte lúdica que siempre está disponible. Esto de ser zen me ayuda porque es una base a tierra. Si da para ponernos a meditar o hacer yoga, genial. Yo soy camaleónica”.