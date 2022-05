Noche de eliminación en El hotel de los famosos entre Silvina Luna y Majo Martino ¿Quién se fue?

luna majo 3.jpg Los conductores de El hotel de los famosos despidieron a Silvina Luna del reality, tras perder el duelo contra su amiga Majo Martino.

Al tiempo que Silvina Luna, ya eliminada aseguró “Quería realmente que se quede Majo, que tenga la oportunidad. Le dije que ahora empieza una nueva temporada, que no se tome nada personal, que crea en ella, que no se crea las cosas que le dicen, y que siga adelante que voy a estar apoyándola de afuera”. Claro que también hubo tiempo para agradecer a todos: “Gracias a ustedes, a la producción, a mis compañeros. Me reí mucho, que siempre es bienvenido en la vida, así que me voy con el corazón lleno, y me espera la vida hermosa que tengo afuera, mis amigos, mis afectos, mi casita”.

Y tras las afectuosas palabras por parte de los conductores hacia la eliminada, la ex Gran Hermano aseguró que desde afuera estará siguiendo el programa y se despidió de Majo con un "Gracias. Bueno, mi amiga acá, te voy a apoyar y disfrutá, disfrutá, disfrutá”.

Silvina Luna y Martín Salwe como nunca en la cama de El hotel de los famosos

Tras aquella noche caliente de suite, Silvina Luna y Martín Salwe días después, y antes de la eliminación de la modelo del realitu, volvieron a tener el encuentro más intenso de todos en una cama dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece.

La actriz y el locutor vivieron su relación a flor de piel dentro del programa y ya la atracción entre los dos no pudieron ocultarla más.

silvina luna 1.jpg Una de las noches de pasión entre Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos.

“Martincho me motiva acá todos los días. Con Martín tenemos mucha piel ya no nos podemos reprimir más”, sostuvo Silvina Luna, en unas imágenes de puro fuego y pasión que hablan por sí solas.

"Si estas frazadas hablan... olvidate", reconoció luego Martín sobre ese intenso momento donde los dos se dejaron llevar.

A lo que la rosarina explicó sobre su relación con el locutor: "Me dejo llevar por lo que estoy sintiendo y hay fuego... Hay mucho fuego".