Sin filtro: Morena Rial cruzó a Charlotte Caniggia y Melody Luz con alarmantes mensajes

"A Melody la banco, se fue con el cocinero y volvió cuando se aburrió. Ahora se está morfando a la familia entera. Todo pasa por la familia”.

Morena Rial

Cuál fue terminante acción de Alex Caniggia contra Charlotte Caniggia tras el feroz ataque a Melody Luz

Hace unos días, Melody Luz y Alex Caniggia sorprendieron a todos al mostrarse nuevamente juntos junto a la pequeña Venezia, la hija que tienen en común, luego de lo que fue su escandalosa separación y las acusaciones de infidelidad que ella había lanzado contra el influencer.

Poco después, quien también se metió de lleno en esta polémica fue Charlotte Caniggia, que utilizó sus redes sociales para disparar con todo contra su cuñada, quien recientemente dejó abruptamente a Santiago del Azar.

"Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero... cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió. Payasa sos, das asco", lanzó la mediática, sin filtro.

Y en otra historia de Instagram, redobló la apuesta contra su cuñada: "Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena, y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan una linda noche”.

La reacción de Alex no tardó en llegar: el autodenominado Emperador se hizo eco del conflicto familiar y tomó una postura contundente. Dejó de seguir a su hermana en Instagram y se mostró más unido que nunca a la madre de su hija. La postal de reconciliación que había compartido días atrás ya anticipaba de qué lado iba a estar en medio de este nuevo enfrentamiento en el clan Caniggia.