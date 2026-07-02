Polémica por el video de una mujer haciendo un extraño ritual en el lugar donde murió Ernestina Pais

En las imágenes se puede ver a la mujer colocando una vela en medio de las vías en plena luz del día. Sin embargo, este accionar no fue bien tomado por la mayoría de los usuarios en redes, que salieron a cruzarla por esa filmación a pocos días de la muerte de la actriz.

“Que alto tenés que tener el ego para pensar que te necesita a vos para elevar su alma”, “Dejala descansar en paz. Colgate de alguien más”, “Pero el único que puede elevar el alma el cielo es Dios, Jesús y el Espíritu Santo”, cuestionaron varios usuarios por su accionar mientras que otros remarcaron que lo hizo en el más profundo respeto.

En su definición, el ritual de elevación de almas tiene como objetivo ayudar a las almas de personas fallecidas a encontrar la paz y se guían a los espíritus para que avancen hacia la luz. Se usan oraciones, inciensos, sonidos o cantos para liberar al alma del sufrimiento o la confusión.

Qué dijo José María Muscari de su citación judicial tras la muerte de Ernestina Pais

José María Muscari reveló que fue citado a declarar este jueves como testigo en el marco de la investigación por la muerte de Ernestina Pais y aclaró cómo fueron los minutos previos al trágico accidente.

“Fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro ”, comenzó explicando el director teatral en su cuenta de Instagram.

Según precisó, el accidente se produjo a las 19:25. Recién a las 20:30 recibió el llamado de una productora de Crónica TV, quien le consultó si Ernestina había llegado al teatro y le informó que había sufrido un accidente. “Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado”, relató.

A las 20:35 intentó comunicarse con ella para saber qué había sucedido, aunque nunca obtuvo respuesta. Finalmente, contó que fue a las 20:50 cuando tanto él como el resto del elenco de El divorcio del año se enteraron de la gravedad de la situación a través de Benicio, el hijo de Ernestina.

Para cerrar, Muscari pidió poner fin a las especulaciones: “Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación”, concluyó el artista.