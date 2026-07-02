"Bailando desnuda en el living de la casa": Yanina Latorre y el comentario más picante de la crisis de la China Suárez e Icardi

Luego, la conductora de SQP fue más allá: “La China y Mauro en crisis”. “Ella abandonó la casa de los sueños hace 4 días. Está con sus hijos y su perro en la casa de San Jorge” agregó en su relato.

Más adelante profundizó: “La China se calentó porque le encontró mensajes a Mauriño hablando con alguien de Eka (la tequila girl). Ese 'alguien' le dio el teléfono a Eka para que le hable a Mauro. La China no se llevó la ropa de la casa de los sueños. Mauro la visitó en San Jorge pero ella no quiso volver. Está enojada. Mauro hoy pagó la deuda alimentaria, depositó 400 mil dólares, descontó 105 mil dólares de las multas de Wanda. Me dicen que está muy deprimido”.

Como si fuera poco, también sumó un panorama complejo en lo profesional para el futbolista: “Por ahora se le cayó la negociación con el Galatasaray. Ya el equipo tiene otros capitán. No gustaron los dichos de Wanda en SQP. Mauro le pide 100 millones de pesos a Wanda por sus dichos sobre los turcos en SQP. Todos locos. Las hijas no van a Miami con Wanda. Ella ahora se las quiere llevar a Milan”.

Finalmente, desde sus ya clásicas historia virtuales Yanina ratificó durante la mañana de este jueves que la China Suárez continúa instalada en su casa de San Jorge y que, por el momento, no hay retorno a “la casa de los sueños” que compartía con Mauro Icardi.

Por qué Mauro Icardi se quedó sin club tras finalizar su contrato con el Galatasaray

El 30 de junio significó un verdadero punto de inflexión en la carrera de Mauro Icardi: como si no tuviera problemas con el nuevo escándalo en el que se encuentra envuelto aparentemente separado de la China Suárez por algún intento de aventura nocturna, lo cierto es que su vínculo contractual con el Galatasaray finalizó y el atacante argentino quedó, de manera oficial, sin equipo. Este escenario lo deja frente a un panorama incierto, con múltiples interrogantes abiertos respecto de su próximo paso profesional.

El periodista Gustavo Méndez lo sintetizó en su cuenta de X al remarcar que Icardi se transformó en jugador libre y que, por el momento, no existen definiciones sobre su continuidad. Su agente había señalado previamente que la intención principal era extender el contrato con el conjunto turco, aunque también admitía la posibilidad de analizar alternativas en el mercado europeo.

Desde Estambul, las señales indican que las negociaciones no están cerradas. El propio presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, dejó entrever la expectativa del club con una frase contundente: “Aún esperamos noticias de Mauro Icardi”.

Sin embargo, el panorama se mantiene trabado. El periodista turco Haluk Yürekli afirmó que el delantero no ha dado señales en las últimas semanas: “Hace un mes que Mauro Icardi no le dijo ni ‘sí’ ni ‘no’ al Galatasaray”, sostuvo.

De este modo, entre versiones cruzadas y la espera de los hinchas, Icardi atraviesa un momento determinante de su carrera: sin contrato, con el pase en su poder y con la decisión final todavía pendiente.