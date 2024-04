Sofía Gala, Vera Spinetta y Gianluca Zonzini estrenan el film Bajo Naranja

"Bajo Naranja" desentraña las complejidades de la identidad nacional y las repercusiones del colonialismo en el contexto moderno. A través de la mirada de un director debutante, esta película explora con profundidad cómo la historia de intervenciones extranjeras, específicamente la "Operación Cóndor" y la crisis económica que azotó a Argentina, modela las interacciones humanas y la percepción de las culturas extranjeras en la sociedad argentina actual.

El núcleo de la narrativa descansa en la llegada de un extranjero que intenta integrarse y forjar nuevas amistades en un país aún marcado por las cicatrices dejadas por la nación del recién llegado, apenas medio siglo atrás. Este punto de partida sirve para cuestionar y reflexionar sobre cómo las nacionalidades se entrelazan con el humor y la percepción cultural en un mundo cada vez más globalizado. Interpela al público sobre cómo podemos comprender mejor nuestra nacionalidad en un escenario globalizado. “Estas preguntas me mantienen despierto por las noches”, confiesa el cineasta, Michael Jackson, dando cuenta del compromiso emocional y intelectual que ha depositado en su obra.

Embed - Bajo Naranja (Underground Orange) on Instagram: "ALGUNA VEZ ROBASTE UN BANCO VESTIDX DE RETRO? Not as easy as it looks! Para la escena 39, optamos por realizar un plano secuencia para crear un sentido de realismo, continuidad y tensión ininterrumpida. Junto con los dos DF, estudiamos una escena de Spring Breakers (2012) por Harmony Korine como refe. Y lo terminamos filmando en Boedo, frente a una fila de palmeras, bien tropical! EVER ROBBED A BANK DRESSED IN RETRO? For scene 39, we opted for a oner to create a sense of realism, continuity and uninterrupted tension. Along with the two DPs, we studied a scene from Spring Breakers (2012) by Harmony Korine as a reference. And we ended up shooting it in the Boedo neighborhood, in front of a row of palm trees, very tropical! "