Sofía Gonet confirmó su noviazgo con una destacada figura del streaming: de quién se trata

Además, Sofía Gonet publicó un video en el que resumió este viaje soñado en el que expresó a modo de deseo "Me quedo a vivir acá", en el que se la puede ver intercambiando besos y abrazos con su pareja.

En tanto, en otro video que compartió la influencer en TikTok confesó cómo siente con este nuevo vínculo: “Actualizaciones de mi vida. Volví de viaje después de estar tres meses haciendo desastres alrededor del mundo. El jet lag todavía no se me fue. Igual no sé si es peor el jet lag de las 50 horas de viaje que tuve este último tiempo o la resaca que mi cuerpo fue acumulando. Tengo sueño todo el tiempo. Mi jet lag me hace despertarme temprano. No hay ninguna necesidad de que yo me esté levantando hoy a las 7″.

Fue allí que confesó: “La actualización es que volví de novia. Yo no tenía pensado enamorarme, todo lo contrario. Yo huía del amor. Pero volví de mis viajes locos de novia, casada, enamorada, tatuada. Obvio. También porque ustedes saben que soy intensa. Es horrible estar enamorada. No se los recomiendo para nada. Te sentís vulnerable, débil”.

Por último, Sofia Gonet contó cuáles son los planes que tienen con Pettinato. “Otra cosa que me pasa desde que volví de viaje no me hallo. No quiero estar en mi casa. Mi casa no se siente mi casa. Problemas de niña rica y blanca. Me di cuenta que quiero ser nómade. Quiero viajar, recorrer el mundo. Pero no quiero ser mochilera. Quiero ser nómade de hotel de cinco estrellas. Como la vuelta me estresó. Decidí volver a irme, así que para resolver mi crisis por volver a casa, me vuelvo a ir este fin de semana con mi novio. Porque ahora soy una mujer casada, así que voy a relajarme a un destino, una aventura nueva que ya van a estar viendo”, concluyó.

La Reini fue letal con La China Suárez y Mauro Icardi tras su viaje a Mar del Plata: "Está todo..."

A fines de enero, La China Suárez y Mauro Icardi tomaron un vuelo privado para trasladarse a Mar del Plata. La actriz y el jugador fueron hasta esa ciudad para participar de un evento y asistir a la fiesta Bresh.

Las fotos de ellos en La Feliz circularon por todos lados y despertaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. Fue el primer viaje de la pareja luego de blanquear la relación de forma oficial.

En Olga hablaron sobre la estadía de Mauro y La China en La Feliz. Sofía Gonet, más conocida como La Reini, fue tajante al dar su opinión al respecto.

Días atrás, al hablar del vínculo entre ellos, la influencer había dicho: "Esto es rarísimo. Acá hay plata de por medio".

Así, tras el primer viaje de Icardi y Suárez, Sofía Gonet reiteró su postura. "Está todo armado! Mantengo lo que dije", remarcó.

Y siguió: "Hay algo que es muy alevoso. Hacen todo para que los vean y hablen de ellos. Ahí pierde un poco de lo genuino. No parece natural para nada".

Al finalizar, La Reini advirtió que notó algo desconectado a Mauro con La China. "A él lo vi totalmente inanimado. Sentado en un sillón con el celular, no sonríe... inanimado", sentenció.