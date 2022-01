Sofía Jujuy Jiménez difundió el chat que tuvo con Wanda Nara por los likes a su novio

Pero Jujuy también tuvo su derecho de palabra: "Me causó mucha gracias que salga esto ahora porque, en realidad, sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia y Bauti me cuenta: ‘No sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía y yo pensé que me estaba jodiendo. Le dije: ´¿Qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”, fue lo que manifestó Jiménez.

Y luego añadió: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante. No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy, lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”.

wanda nara jujuy.jpg

El ida y vuelta entre Jujuy Jiménez y Wanda Nara

Y ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, Jujuy Jiménez mostró el chat que tuvo con Wanda Nara por los likes a su novio,. “Sofi rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme”, le escribió la esposa de Mauro Icardi a la modelo.

Por su parte, Sofía le respondió: “Wandi me pareció rarísimo a mi también. Con Bauti no entendíamos. Me estoy recién despertando”.

“Yo me estoy despertando de la siesta y vi todo, vos sos una bomba”, fue la respuesta que la empresaria le dio a la influencer. Y Sofía le agradeció por escribirle por privado: “Que genia que me escribiste igual. ¡Gracias enserio! Beso y abrazo enorme”.