Soledad Silveyra causó preocupación en el programa de Mirtha Legrand al contar cómo se contagió una enfermedad

“En el avión hacía mucho frío. Me morí de frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir”, explicó Silveyra.

Luego señaló: “A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. Venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”.

“Yo no les puedo explicar lo horrible que es estar tres días con 40 grados de fiebre”, comentó Soledad Silveyra.

Angustiada, remarcó cuál fue su diagnóstico: “Era Gripe A. Yo prefería que fuera Covid-19, que al menos estoy bien vacunada… Viajé con barbijo en el avión, pero viste cómo es que el de al lado te tose y listo…”.

Embed

Soledad Silveyra: "Yo voto a favor de la eutanasia"

Soledad Silveyra sorprendió al hacer declaraciones sobre la eutanasia. La actriz se metió en el debate en torno a "la muerte digna" luego de la decisión de Alain Delon.

El hijo del actor, Anthony Delon, confirmó en una entrevista a RTL que su padre, de 86 años, desea una eutanasia programada. "Estoy a favor de la muerte digna. Es lo más lógico y natural", había dicho el artista francés, que sufrió un doble ACV en 2019.

En una entrevista con Mamás Felices por UCL TV, Solita coincidió con su colega. "Soy una persona que está totalmente de acuerdo con la eutanasia. Yo voto a favor de la eutanasia", sostuvo.

La actriz indicó que a ella también le gustaría poder tener una "muerte digna". "Es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo que vamos a recibir todos. Entonces, quiero recibirla cuando yo decida que soy una carga para los demás", explicó.

Por último, Solita pidió que salga pronto una ley que regule el tema en la Argentina. "Acá se presentó un proyecto, donde en un momento la ley dice 'suicidio asistido'. A mí no me gusta la palabra 'suicidio'. Se suicidó mi madre, yo no me quiero suicidar, me quiero ir a de la vida con una sonrisa y poder decir 'chau'", sentenció.