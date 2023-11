Solita Silveyra confirmó quién es su nuevo amor: "A esta edad, ya estaba jubilada"

Lo cierto es que Solita, de 71 años, finalmente confirmó su romance con José Vázquez, empresario argentino residente en Buzios, a quien conoció durante sus últimas vacaciones en Brasil.

En charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz dio detalles del lindo presente sentimental que vive.

“¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada”, comenzó Solita.

Y agregó: “¡Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata! Por favor...Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias, en eso soy como las chicas”.

“Vamos a ver qué pasa, porque se me asustó el hombre y tardó en volver a llamar. Yo dije: ‘¡Me lo hicieron perder!’. Pero estoy muy contenta. Porque, a esta edad, yo ya estaba jubilada", se sinceró sobre este amor que nació entre los dos.

Y añadió: "Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, y buenas y muy buenas. Pero dije: ‘Ahora están mis nietos, la vida es ora cosa’. Y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría”.

“Es un ser humano maravilloso, es la educación hecha hombre. Es contenedor, es amoroso. Así que bueno, vamos a ver...¡Ojalá que no me lo hayan asustado demasiado!”, destacó Soledad Silveyra sobre su pareja.

La primera foto de Osvaldo Laport y Solita Silveyra en el proyecto que los reúne tras 19 años

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport volverán a trabajar juntos luego de 19 años de la última vez que protagonizaron una historia de amor. Los actores encabezarán un importante proyecto teatral, que estará en cartelera la próxima temporada.

¿De qué se trata? De la obra La fuerza del amor, una historia que Jack Nicholson y Shirley MacLaine interpretaron en el cine. Esta será una adaptación de dicho film, que se estrenó en 1983.

Esta remake teatral estará en cartelera en el Mutiteatro Comafi desde el 10 de enero, bajo la dirección de Corina Fiorillo y producción general de Ángel Malher y Leonardo Cifelli.

PrimiciasYa accedió a la primera foto de Solita y Laport junto al resto del elenco. Julieta Ortega, Dolores Ocampo y Damián Iglesias acompañarán a los actores en esta comedia, que promete revivir la química única de esta dupla, que conquistó al público en Gasoleros y Amor en custodia.