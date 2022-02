Sophia Talamas, la estrella de TikTok

Sophia cuenta que empezó de forma casual en 2018, “Tenía la aplicación Musically, pero mi mamá no me dejaba subir vídeos, hasta que un día se desarmó la banda de chicos donde cantaba y volví a insistirle. Fue entonces que, previo permiso y supervisión, decidí enfocarme en grabar videos, tenía 15 años”, recuerda. “Subí los primeros tres videos y tuve una respuesta positiva, empecé a tener cada vez más seguidores y likes. Jamás pensé posible tener 18M de seguidores”, cuenta todavía sorprendida.

En sus redes se muestra auténtica, como creadora de contenidos digitales, al principio fue probando distintas aristas. Comenzó subiendo videos de baile, canto, hasta de magia y ciencia, otras de sus pasiones, mientras su cuenta comenzó a crecer más y más. Luego llegó la fama con el boom de sus performances subacuáticas, que resultaron clave para brillar y la joven creció en popularidad a pasos agigantados. “El éxito radica a fuerza de trabajo, constancia y mucha dedicación”, asegura. Está claro que Sophia Talamas tiene inquietudes, talento, creatividad, pasión y capacitación le sobra, cualidades que la hicieron conquistar público de todas partes del mundo.

Una de las innovaciones que la han llevado al lo más alto de TikTok y que es su marca personal, son los denominados “Videos de Arte Subacuático”, que son siempre celebrados por sus fans. “Quería hacer algo diferente a todos, original y que a su vez tuviera que ver con mi esencia. Algo que realmente me identificara y por supuesto me gustara. Entonces decidí combinar mis pasiones: el baile y el agua”, dice la joven que desde los tres años practica nado sincronizado, disciplina que sin duda la ayudado en la creación de sus videos.

Desde muy temprana edad Sophia estuvo vinculada al agua, podría decirse que la lleva en la sangre. “Desde que tengo un año estoy metida en el agua. Mi papá tenía un barco, en mi infancia siempre estuve sumergida. Mi mamá fue quien me enseñó a nadar muy bien, ella creció practicando la natación en una escuela especializada en deportes donde además de nadadora, hizo nado sincronizado y me transmitió su pasión. Adicionalmente me ha fascinado desde niña hacer snorkeling”, afirma.

Antes de su primer vídeo subacuático, ya había logrado varios vídeos con más de 1 millón de vistas, incluyendo uno súper viral con 29 millones de reproducciones, un número impensado en tan poco tiempo. A su vez, ya había creado una gran comunidad con sus fans, pero fue con los vídeos bajo el agua que consiguió un éxito inédito y traspasó las fronteras. “A diferencia de lo que muchos creen, detrás de las performances hay mucho trabajo y dedicación”, confiesa. Los videos subacuáticos se han transformado -dice Sophia- en lo que la representa hoy.

Además de su faceta de influencer, Sophia se encuentra viviendo en la Universidad de Miami donde estudia medicina, “Tengo una vida muy ocupada porque es como llevar 2 carreras al mismo tiempo. Estudio full time medicina, y estoy llena de tareas y exámenes. Pero me encanta mi Universidad, siempre he sido estudiosa y aunque mi tiempo es limitado, sin duda doy gracias a Dios que estoy aprendiendo lo que desde niña siempre soné. Tengo nuevos amigos de otras ciudades y países, es una experiencia maravillosa”. Y confiesa: “Ya en quinto grado pedí de regalo para Navidad “un cerebro” para investigar. También jugaba en aplicaciones donde se podían hacer cirugías médicas. No sé hasta donde llegaré con la carrera, porque ser artista me apasiona mucho más. Pero seguiré dando lo mejor de mi en las dos cosas y será todo lo que Dios quiera y tenga destinado en mi camino”, asegura.

Respecto a su fama que la convirtió en celebrity tanto en América Latina como en Europa y Asia, más allá de rutinas y fórmulas, explica: “La clave para mi ha sido la dedicación. Cada día es una nueva meta para mi. A veces mi vídeo favorito no es precisamente el que más le gusta a la audiencia”. Por eso la joven influencer dedica especial atención a sus redes. “Trato de dar siempre lo mejor de mí. No importa si el video es simple o complicado. Cada persona que me apoya quisiera abrazarla porque significan mucho para mi. La conexión con los seguidores y el apoyo de la familia han influenciado en mi éxito en todo momento”, afirma.

Sophia cuenta sobre el rol clave que juegan sus padres cubanos “Sin el apoyo de ellos no estaría donde estoy hoy. Son estrictos y siempre me tuvieron paciencia y respetaron. Hasta a veces hasta participan en mis vídeos!. Mi mamá siempre me acompaña en todos mis viajes y mi papá es mi fan número uno”, revela llena de orgullo. “Creo que la pasión viene de adentro, pero el talento se nace con él y de pronto lo encuentras. De pequeña cantaba y hasta tocaba en el piano las canciones de Adele y bailaba al ritmo de los temas de Shakira, mi abuela veía mis shows caseros y me decía: '¡Vas a ser artista!'”, recuerda.

Su fanatismo por la magia y Harry Potter es algo que ostenta con orgullo. Y admite que también le fascinan los experimentos de ciencia y las matemáticas. “De chiquita quería hacer magia como el mago Merlín -de ahí el nombre de su perro-. Crecer con el apasionante mundo de Harry Potter fue una etapa soñadora de mi niñez donde jugaba a tener poderes mágicos”.

Pese a ser tan joven, Sophia se convirtió en un ejemplo a seguir de muchos jóvenes, miles de admiradores de todo el mundo la tienen como referente. Sophia, fanática del deporte y la vida sana, además no deja de aprovechar su visibilidad para transmitir consejos sobre los beneficios del fitness para poder estar saludables. “Inspirar a nuevas generaciones es algo increíble, y lo tomo con mucha responsabilidad. Me gustaría enfocarme un poco más en esto en mi futuro porque entiendo que mis mensajes positivos pudieran hacer diferencia el día de mañana, no solo con palabras sino también con acciones. Ser un ejemplo para otros jóvenes me hace muy feliz. Siempre les transmito que pueden lograr todo lo que deseen en su vida: ¡solo necesitan mucha dedicación!. Quiero regresarles el amor que me dan de mil maneras”, finaliza.